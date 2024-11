Seznamy odkazů ve Startu a zkrácené datum. Další balík novinek pro Windows 11 je volitelně dostupný

V září jsme předeslali, že Microsoft do Windows 11 přidá další z funkcí, které při redesignu padly. Seznamy odkazů zůstaly na hlavním panelu, jenže nebyly dostupné v předělané nabídce Start. To se mění. Seznamy odkazů se z kanálu Dev probojovaly do kanálu Release Preview.

To znamená, že je Microsoft v řádu jednotek týdnů pustí do běžných instalací Windows 11, které nejsou zařazené do testovacího programu Insider. Konkrétně by se to mělo stát 10. prosince, kdy vyjde další plánovaná a povinná servisní aktualizace.

Seznamy odkazů ve Startu nejsou a nebudou jedinou novinkou. Vybíráme ty nejzajímavější:

Když při klepnutí na položku v seznamu odkazů podržíte Shift+Ctrl, položka se spustí se správcovským oprávněním.

Datum v oznamovací oblasti se zobrazuje ve zkrácené podobě a symbol zvonku vedle hodin se skryje, když v centru oznámení nebude žádná zmeškaná notifikace. Nastavení můžete změnit.

Když propojíte mobil s počítačem, soubory do svého smartphonu pošlete rovnou z kontextové nabídky.

Správce úloh u každého úložiště ukazuje typ. Dialogy pro odpojení a odhlášení podporují tmavý motiv a škálování textu.

Windows Search prohledává soubory v režimu s nižším oprávněním, což snižuje možnost zneužití v případě, že by byl příslušný proces kompromitován.

V Nastavení si můžete vybrat z více efektů dynamických světel a přibyla v něm sekce pro gesta prstem na kraji obrazovky.

Nástroj Předčítání má několik nových možností včetně přeskakování k textům za odkazy.

Microsoft zlepšil funkce pro převod textu na řeč a řeči na text. Víc nevíme, aktualizace jazykových souborů je distribuována přes Store.



Seznamy odkazů zpřístupňují některé funkce nebo sekce programů v kontextové nabídce

Výše popsané novinky jsou součástí aktualizací KB5046732 pro Windows 11 23H2 (build 22631.4534) a KB5046740 pro Windows 11 24H2 (build 26100.2448). Od 14. listopadu jsou k dispozici v kanále Release Preview, resp. se rozběhla řízená aktivace.

Od 21. listopadu jsou uvedené aktualizace dostupné i mimo program Insider. Microsoft je vydal jako volitelné aktualizace s nálepkou Preview, jak to má ve zvyku. Číslo aktualizací se nezměnilo, oproti sestavení v kanále Release Preview byla nicméně mírně zvýšena revizní čísla na 22631.4541 a 26100.2454.

Mimochodem, na seznamu najdeme jednu novinku určenou jen pro verzi 23H2. Stojí za tím prostý důvod – tuhle funkci už Windows 11 24H2 mají:

V Nastavení vypnete zvýšenou přesnost ukazatele myši a změníte směr posouvání při otáčení kolečkem myši.

Aktualizace v obou verzích Jedenáctek opravují celou řadu chyb. Ještě jednou připomínám, že pokud se nechcete připojovat do testovacího programu nebo instalovat volitelné aktualizace, vyčkejte. Povinně se jejich obsah do stabilních Windows 11 přelije se standardní prosincovou aktualizací.

