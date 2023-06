Seznamu ujel trend, ale dohání ho. Kalendář předvádí tmavý režim zobrazení

Přidávání tmavých režimů do aplikací není vůbec nový jev, děje se už roky, jen si toho Seznam zřejmě nevšiml, takže tmavý režim zobrazení přidává do svého Kalendáře až nyní. Režimy bohužel nelze měnit zcela pružně, protože místo přepínače příhodně umístěného někde na hlavní stránce musí zajít do nastavení.

Můžete ale určit, aby se vzhled odvíjel od systémového nastavení. Pokud jej tedy přepnete (nebo se přepne sám) do tmavého režimu, použije ho automaticky také Seznam Kalendář. Zatímco e-mailovou službu tuzemská internetová jednička provozuje dlouhé roky, kalendář do svého portfolia přidala relativně nedávno, tj. v listopadu 2019.

Nabídl základní funkce, na méně náročné publikum ostatní cílí také sesterský Seznam Email. Těm, kteří k životu nepotřebují tucty funkcí, se ale může zavděčit právě z důvodu, že nejde o komplikovanou, nýbrž velice přístupnou službu. Podle Seznamu Kalendář pravidelně používá 250 tisíc lidí. Oproti Emailu je to malá služba – ke svým schránkám se každý týden přihlásí pět milionů lidí.



Kalendář od Seznamu v tmavých odstínech

Specialitou Kalendáře je společné plánování akcí, kde ostatním lidem navrhnete termín a oni hlasují. Funkce je přitom udělaná tak, že nemusí všichni používat službu od tuzemského Seznamu.

Zdroje: SBlog