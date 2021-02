Seznam už najde, co neznáte. Jeho vyhledávač prošel velkou proměnou

Největší změna ve vyhledávání za posledních deset let. Konec bezvýsledných odpovědí. Takto Seznam mluví o vylepšeném vyhledávači, do něhož nasadil tzv. významové vektory. Díky nim teď zkusí najít správné výsledné stránky, přestože nezahrnují všechna zadaná klíčová slova.

Česká internetová jednička totiž upozorňuje, že čím více slov zadáte či použijete přirozený jazyk, tím více dostanete vyhledávač do úzkých. Vysvětluje to na dvou jednoduchých příkladech:

jméno klavíristka jirečková – Záměr uživatele je zřejmý, chtěl znát křestní jméno klavíristky (asi do křížovky), jenže na stránkách, kde se o Noemi Jirečkové píše, přirozeně chybí slovo „jméno“.

– Záměr uživatele je zřejmý, chtěl znát křestní jméno klavíristky (asi do křížovky), jenže na stránkách, kde se o Noemi Jirečkové píše, přirozeně chybí slovo „jméno“. Jak se nazýval dokument z roku 1212, který mj. zaručoval českým panovníkům dědičný královský titul? – Taková otázka se možná hodí do písemky nebo AZ-kvízu, ale nalezení wikipedické stránky „Zlatá bula sicilská“ brání to, že na ní nenajdeme nic jako „nazýval“, „mj.“ ani „zaručoval“.

Seznam doposud ve vyhledávači uměl klíčová slova skloňovat, najít k nim synonyma nebo opravit překlepy. U specifických zadání ale snahy o rozklíčování vzdal a vyhodil hlášku „Bohužel jsem nic nenašel“. Pomocí významových vektorů se ale snaží pochopit, co dotazy i texty prohledávaných na stránkách znamenají. Nově tak podobné vektory přiřadí k sobě.



Zlatou bulu Seznam trefil, ale co ten Orson Welles?

Firma přiznává, že nová technologie může hodně zamíchat s pořadím výsledků a ztíží to práci SEO expertům. Sám Seznam navíc ztratí část kontroly nad tím, co a proč do výsledků přidává. Podle interních testů se ale relevance výsledků zlepšila, takže se změna vyplatila bez ohledu na zmíněná negativa.

Reálné zkušenosti

Seznam změnu skutečně potřeboval a zmíněné modelové příklady opravdu fungují. Když jsem ale vymýšlel vlastní, opět jsem jej zahnal do kouta. Google přitom dokázal odpovědět lépe.

kdo režíroval Tanec s vlky – Google mi na prvním místě správně ukázal Kevina Costnera. Seznam jej neměl ani na první stránce. Dokonce i odkaz na stránku filmu na ČSFD byl až na šesté pozici.

– Google mi na prvním místě správně ukázal Kevina Costnera. Seznam jej neměl ani na první stránce. Dokonce i odkaz na stránku filmu na ČSFD byl až na šesté pozici. kdo dal vítězný gól na ms 2001 – Neupřesnil jsem, o jaké mistrovství světa šlo. Google však správně pochopil, že myslím hokej, což reflektoval prvními výsledky, kde bylo jméno Davida Moravce už v titulku. Seznam míchal fotbal a hokej dohromady, na prvních místech velké špatné. Moravec se nenápadně krčil na osmém místě výsledkové tabulky.

– Neupřesnil jsem, o jaké mistrovství světa šlo. Google však správně pochopil, že myslím hokej, což reflektoval prvními výsledky, kde bylo jméno Davida Moravce už v titulku. Seznam míchal fotbal a hokej dohromady, na prvních místech velké špatné. Moravec se nenápadně krčil na osmém místě výsledkové tabulky. ukradená písnička support lesbians – Narážel jsem na spor této kapely a Jana Kalouska. Google to jasně pochopil. Seznam mi nabídl film Ukradené Vánoce od Tima Burtona, polskou hymnu, ukradenou písničku ze Zaklínače 3 nebo blog Lubomíra Zaorálka.

– Narážel jsem na spor této kapely a Jana Kalouska. Google to jasně pochopil. Seznam mi nabídl film Ukradené Vánoce od Tima Burtona, polskou hymnu, ukradenou písničku ze Zaklínače 3 nebo blog Lubomíra Zaorálka. bývalý ředitel zoo praha – Na jméno Petra Fejka jsem si nemohl vzpomenout, Google mi ale ukázal jeho wikipedickou stránku na prvním místě. Seznam nikoliv, alespoň však na první místo zařadil odkaz na web zoo a historický seznam ředitelů.

Firma tvrdí, že významové vektory nasadila 29. ledna, takže je na takový test možná ještě brzy, protože Seznam možná bude muset znovu zaindexovat všechny stránky. Navíc slibuje i další změny do budoucna. Každopádně zatím mě tedy moc nepřesvědčil…

Vyzkoušeli jsme hlasového asistenta Seznamu: