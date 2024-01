Seznam už do vyhledávače zapojil AI. Zatím ne tu vlastní, ale GPT-4

Seznam v závěru minulého roku oznámil, že trénuje vlastní velký jazykový model. Pomocí umělé inteligence chce ve vyhledávači rovnou odpovídat, případně uživatelům udělat souhrn výsledků. K takových funkcím ale nakonec ani nepotřebuje vlastní neuronku, všimli jsme si totiž, že souhrn témat už generuje.

Novinka se jmenuje sumarizace trendujících témat a objevuje se u některých odkazů pod vyhledávacím polem na titulní straně Seznamu. Tam firma ukazuje klíčová slova, která jsou momentálně populární. Pokud k nim chybí dostatek informací, nebo jich naopak bude příliš moc, přijde na řadu AI, které shrne, proč je teď téma populární.

Včera takto Seznam udělal souhrn u jmen Václav Vlk a Ivan Letko, tedy dvou známých osob, které nedávno zemřely. Ve Vlkově případu ale souhrn pomocí umělé inteligence nepředal žádnou novou informaci, která by nešla vyčíst z odkazů umístěných níže. Navíc je zvláštní, že k jednomu krátkému souvětí se využily hned čtyři zdroje.

Sumarizace se objevila také u termínu Email doručené. U něj je podivné, že se vůbec dostal do trendů, protože to asi není věc, co by lidé zrovna včera vyhledávali výrazně více než v jiné dny. Seznam však takto reagoval na nově spuštěnou funkci pro odhlašování hromadných zpráv v Gmailu, o níž jsme psali. Zde již sumarizace dává hlavu a patu, opravdu shrne aktuální téma, ale je trochu vzdálená trendujícímu výrazu, který je víc obecný.

Není jasné, jestli za zvláštními výsledky stojí nedokonalý jazykový model, či nedostatek dat. Seznam každopádně přiznává, že pro sumarizaci využívá technologii GPT-4, tedy aktuální špičku.