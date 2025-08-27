Živě Premium
Seznam testuje vlastní AI chatovací aplikaci. Oproti ChatGPT má mít navrch v češtině | Zdroj: e15, Martin Janas

Zdroj: e15, Martin Janas

Seznam testuje vlastní AI chatovací aplikaci. Oproti ChatGPT má mít navrch v češtině

Jan Sedlák, e15.cz
27. srpna 2025

Zahraničním společnostem vyvíjejícím velké jazykové modely (LLM) umělé inteligence (AI) roste v Česku zvučná tuzemská konkurence. Na vývoji vlastních jazykových modelů pracuje již dva roky i Seznam.cz, který AI postupně zapracovává do svých služeb. V současné době navíc začíná testovat vlastní chatovací nástroj.

Svůj velký jazykový model Seznam pojmenoval SeLLMa (vyslovuje se „šelma“, pozn. aut.) a na jeho vývoji pracuje poslední dva roky několik desítek lidí. „Během celého vývoje experimentujeme s modely různých značek a velikostí, které provozujeme přes interní API (aplikační programové rozhraní) na našich službách,“ vysvětluje produktová manažerka Seznamu Diana Hlaváčová.

Současná umělá inteligence Seznamu není celá vytvořená jeho týmem. Společnost využívá základy v podobě otevřených LLM od společností Meta a Mistral s tím, že provádí takzvaný fine-tuning, tedy obohacování modelu o vlastní části a data.

Hlaváčová zároveň přiblížila, kolik do vývoje AI v Seznamu dávají. „V první fázi jsme do výzkumu investovali přes sto milionů korun, další zdroje jsou potřeba ve fázi přechodu modelu pro produkce. Nadále budeme investovat i do samotného produktu. Pokud to s AI myslíte vážně, je potřeba se na významné investice připravit, bez nich to jde jen těžko,“ uvádí.

Pokračování článku patří k prémiovému obsahu pro předplatitele

Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně
Už mám předplatné. Přihlásit se
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud