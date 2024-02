Seznam koupil stovky čipů od Nvidie na vývoj umělé inteligence. Přispěl k jejímu raketovému růstu

Největší česká internetová společnost Seznam.cz podle informací e15 nakoupila od americké firmy Nvidia stovky čipů na trénování umělé inteligence. Nvidia z nástupu AI typu ChatGPT od OpenAI v posledním roce výrazně těží. Seznam je jedním ze zákazníků, který ve vzestupu pomáhá.

Seznam už dříve oznámil, že pracuje na umělé inteligenci, kterou chce postupně integrovat do webového vyhledávače a dalších produktů. Firma se snaží vytvořit vlastní velký jazykový model a zároveň si upravuje modely jako Llama od společnosti Meta. V obou případech potřebuje takzvané AI akcelerátory. To jsou karty vkládané do serverů v datových centrech, na nichž jsou umístěny specializované AI čipy.