Šetřič energie ušetří energii a Rychlé nastavení zrychlí nastavení. Zní to divně, ale Windows 11 dostanou užitečné novinky

Microsoft nasazuje další novinky v programu Insider. Podívejme se nejdříve na Windows 11 Insider Preview build 26002, které najdete v kanále Canary. Na spořič baterie, který omezuje provoz v systému tak, aby vám počítač vydržel delší dobu na akumulátor, navazuje obecnější spořič energie.

Zní to jako slovíčkaření, podstata nástroje je pochopitelně stejná. Změnil se ale jeden důležitý aspekt – energii můžete šetřit také na počítači připojeném k elektrické síti. Spořič baterie jste oproti tomu mohli zapnout jen při běhu na akumulátor. (Nic to nemění na to, že Microsoft se šetřičem nadále primárně cílí na prodloužení výdrže na akumulátor. Tohle minimálně říká popisek v Nastavení.)

Kdyby vás zajímaly úspory v širší měřítku, úsporný režim zapnete mj. přepínačem v Rychlém nastavení. Vyvoláte ji i klávesovou zkratkou Win+A. Vývojový tým konkrétně neuvádí, jestli je spořič energie na úlohy na pozadí přísnější oproti dosavadnímu spořiči baterie.



Energii teď můžete šetřit i na počítačích připojených k elektrické síti

Rádi vidíme, že se vývojový tým v poslední době zaměřuje na zlepšení výkonu. Nedávno šlo o rychlejší otevírání kontextových nabídek, teď by mělo být svižnější již zmíněné Rychlé nastavení. Do přehledu Wi-Fi nad hlavním panelem Microsoft přidává přidá nedávno odhalené tlačítko pro okamžité vyhledání bezdrátových sítí v dosahu.

Zjednodušuje i správu VPN v Rychlém nastavení. Připojíte se klepnutím, připojení by mělo být rychlejší, jestliže využíváte více VPN. V domovské sekci v Nastavení očekávejte více oznámení spojených s účtem Microsoft. Redmondští naznačují, že půjde o další výzvy k zálohování na OneDrive a přidání záložních prostředků pro přístup k účtu, abyste o něj nepřišli.

Stejná oznámení zavádí Windows 11 Insider Preview build 23595, pro změnu v kanálu Dev. V tomhle sestavení se pak ikona pro vyvolání Copilotu přestěhovala z oblasti u tlačítka Start do prostoru vedle hodin. Tedy na stejné místo, kde ikonu najdete ve Windows 10.



Integrace Copilotu ve Windows 10 už ikonu vedle hodin ukázala

Nebo spíše byste našli, kdyby byl v Evropě Copilot dostupný. Protože časem bude, není od věci změny sledovat. Nově lze Copilot používat na počítačích s více připojenými obrazovkami. Kde na tlačítko na hlavním panelu klepnete, tam se pomocník otevře. Klávesová zkratka ho vyvolá na obrazovce, kde jste ho použili naposledy.

Rychlé sdílení bude užitečnější, protože vyhledá viditelná zařízení s Androidem a zapnutým Bluetoothem. Dosud bylo orientované na jiné počítače s Windows a na posílání souborů e-mailovými přílohami přes Outlook. Změnu Microsoft zavádí postupně. Dále hlásí, že zlepšil seskupování procesů ve Správci úloh.

Zdroje: Windows Insider Blog (1, 2)