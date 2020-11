Šestijádro AMD Ryzen 5 5600X je výkonnější než Intel Core i7-8700K přetaktovaný na 6,1 GHz

Jak velký skok ve výkonu lze čekat od nové generace desktopových procesorů AMD Ryzen 5000 s architekturou Zen 3, ukázal už samotný fakt, že se podařilo zvýšit výkon jen samotného IPC o 19 %. K tomu je třeba přidat vyšší frekvence a další vylepšení.

Uživatel s přezdívkou Jumper118 patří mezi šťastlivce, kteří se už dostali k nejnižšímu dosud uvedenému modelu – AMD Ryzen 5 5600X s turbo frekvencí 4,7 GHz. První testy výkonu vypadají neuvěřitelně.

V testu Cinebench R15 totiž tento procesor dosáhl na 2040 bodů, což je ještě více, než zvládne šestijádrový procesor Intel Core i7-8700K s frekvencí 6,1 GHz, která byla dosažena pomocí extrémního chlazení s kapalným dusíkem.

Šestijádro AMD Ryzen 5 5600X přitom používalo jen klasický vzduchový chladič a majitel si ještě ani nehrál s optimalizací operačních pamětí. Na tomto srovnání je tak krásně vidět ten propastný rozdíl výkonu během pouhých tří let. Možná to také částečně ukazuje to, jak moc Intel stagnoval během posledních roků.

Další důležitou informací, kterou se podařilo zjistit je, že čip má s velkou pravděpodobností stejný paměťový řadič, protože limit FCLK byl opět 1 900 MHz. Standardně je 1 800 MHz, takže ideální jsou opět paměti s frekvencí 3 600 MHz, aby poměr byl 2:1 bez snižování výkonu.

Nové procesory AMD Ryzen 5000 budou v prodeji od 5. listopadu, takže oficiální testy výkonu budou k dispozici ještě tento týden.

Prezentace procesorů AMD Ryzen 5000