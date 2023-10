Sestavte vlastní rodokmen od stolu. Matriky jsou online, poradíme, jak se v nich vyznat

Rodinný rodokmen – strom předků – se dá dnes sestavit mnohem snadněji než dřív. Staré matriční knihy, za kterými badatelé dřív museli do archivů, jsou totiž online na internetu.

Poté, co archivy začaly před patnácti lety digitalizovat matriky a zpřístupňovat knihy na internetu, silně narostl zájem amatérských genealogů o rodinnou historii. Nemusí nikam jezdit, stránkami mohou listovat v prohlížeči a z pohodlí domova pátrat po předcích. Je to jednoduché, zábavné a často velmi napínavé. Zkuste si rodokmen také sestavit.

Internet nepomůže hned od začátku

Navzdory informacím v úvodu úplný začátek tvorby rodokmenu nebude digitální. Jeho nejnovější větve si musíte „vyběhat“ – zapsat údaje z toho, co si pamatujete sami a vaše rodina. Tímto způsobem se potřebujete dostat přibližně do první třetiny 20. století. Novější knihy z matrik a jiných archivů totiž zatím kvůli ochraně osobních údajů nejsou veřejné. Zákon dbá na to, aby se v nich neobjevil žádný dosud žijící člověk.