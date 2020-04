Šest nejlepších služeb a aplikací pro automatizaci online světa a chytré domácnosti

Následně si vyberete konkrétní podmínku – ty se liší pro každou službu podle toho, k čemu slouží a jak funguje. Nakonec budete nastavovat akci – tedy to, co se má provést v případě, že je podmínka splněna. Opět můžete vybírat z celé plejády služeb a aplikací, u kterých pak zvolíte konkrétní akci.

Patrně nejpopulárnější služba pro „slepování webů a služeb“ se jmenuje IFTTT. Její název je zkratkou „If This Then That“, což vystihuje její podstatu – tedy pokud je splněna nějaká podmínka, bude provedena zvolená akce . Podmínky a akce lze přitom lepit napříč nejrůznějšími službami.

Integromat

Z podobného soudku je také česká služba Integromat. Proti IFTTT umožňuje sestavování vícestupňových procesů – tedy například lze na jednu podmínku reagovat více akcemi. Podporuje celou řadu osobních a komerčních aplikací, a kromě propojení zvládá také přenos a transformaci dat.

Integromat nabízí stovky připravených integrací pro různá využití – od vývoje softwaru, až po správu času a úkolů. Nabídka obsahuje jednoduché úlohy typu „pokud toto, udělej tamto“, ale i poměrně složité scénáře. Všechny integrace lze přizpůsobit konkrétním požadavkům uživatele.

K registraci můžete použít e-mailovou adresu a heslo, nebo účet Google, Facebook či GitHub. K vytváření vlastních podmínek a akcí slouží takzvané „scénáře“. V jejich rámci si zvolíte služby a aplikace (moduly) a udělíte Integromatu přístupová práva.



Integromat

Tímto způsobem můžete vzájemně provázat několik internetových služeb, které by spolu za normálních okolností neuměly komunikovat. Například je možné nechat si posílat odkazy na nové články do komunikační aplikace, ukládat přílohy e-mailů do cloudových úložišť či zapisovat příchozí hovory z telefonu do tabulky.

Velkým pozitivem Integromatu je kompletní lokalizace do češtiny. Na první pohled složitější ovládání a nastavování je odměněno výrazně širšími možnostmi přizpůsobení. Bezplatná verze umožňuje provádět až 1 000 operací měsíčně s intervalem minimálně 15 minut, placené tarify pak začínají na 9 dolarech za měsíc.

