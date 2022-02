Šest let kupředu, třicet zpátky. Projekt FreeDOS pořád žije

Poprvé od roku 2016 vyšla nová verze známého klonu MS-DOSu. FreeDOS 1.3 je bezplatná a open source alternativa starého systému od Microsoftu ukazující, jak by vypadaly počítače, kdyby nepřišly Windows.

Nová verze má aktualizovaný instalátor, jádro i shellové prostředí FreeCOM (alternativa pro command.com), podporuje diskové oddíly FAT32 i na procesorech 8086, obsahuje nové aplikace i (de)kompresor, díky němuž se FreeDOS vejde na polovinu disket oproti dřívějšku. Základní verze s holým systémem vyžaduje 20 MB, ta plná s dalším softwarem a hrami pak 275 MB. K dispozici jsou instalační obrazy i pro CD a USB.

FreeDOS vyvíjený Jimem Hallem vzniká od roku 1994 a cílí hlavně na retro hráče nebo uživatele starých dosovských programů (obligátní „účetní software“). Ve většině případů sice totéž zvládne i emulátor DOSBox, který rozjedete na všech moderních operačních systémech, mobilech i přímo webu, ale někdo má pořád důvod instalovat FreeDOS na zvláštní počítač. Nebo jej třeba použije pro flashování biosů na starých základních deskách.

Systém podporuje historický hardware od procesorů 8086 s 640 kB paměti (tvůrce ale doporučuje alespoň 386 s 2 MB RAM) až po současné architektury. Už to jej činí lepším než starý MS-DOS. Navíc ale přímo podporuje myši, bez problémů v něm funguje síť včetně internetu a díky správci balíčku si do něj doplníte, co je třeba.

V galerii najdete například hru Boom nebo webový prohlížeč Arachne. Autor ale pro FreeDOS portoval z Linuxu i Mplayer, přehrávač všech možných audio a video souborů.

FreeDOS je mimochodem dodnes dostupný na některých počítačích, který se dodávají „bez operačního systému“. Kdo chce, může jej dokonce povýšit o nadstavbu jménem Windows 1.0 či 2.0. Novější verze už nezvládne, ale pracuje se také na experimentální podpoře Windows 3.x.