Šest desktopových klientů pro Mastodon. Některé připomínají TweetDeck, jeden běží ve Windows 95

Na pohled připomene Twitter, na ten druhý se od něj liší decentralizací. Modrá síť pod nadvládou Elona Muska prochází krizí, část lidí hledá alternativu a s velkým zájmem se setkal zejména Mastodon. Funguje podobně jako e-mail v tom smyslu, že neexistuje jediná instance.

Účty zakládáte na různých serverech, jak jsme si dříve přiblížili. Jak z decentralizační filozofie a otevřenosti vyplývá, na Mastodonu se můžete – opět podobně jako u e‑mail – socializovat prostřednictvím různých klientů. Na mobilech je jich celá řada, na klasických počítačích jich napočítáte méně. Každý je však svébytný a nabídne vám jiný uživatelský zážitek.

Připodobnit by se to dalo i přímo k Twitteru, kde je možné nad veřejným API postavit vlastní klient. Požívání API bylo později omezeno, do té doby jste ale mohli používat Twitter na sto způsobů a vývoj běžel na plné obrátky. (Alternativní klienty pro Twitter nevymřely, jen jsou spíše okrajové.)

Podobně je to u Mastodonu. Jde o stejnou službu, ale pokaždé v jiném balení. Podívejme se na to, jak klienty vypadají a fungují. Nechci doporučovat ty, které si nemohu vyzkoušet, proto v následujícím přehledu najdete jen ty, které běží i ve Windows. Všechny jsou poskytovány zdarma, byť byste našli i výjimku jako např. Mast pro macOS.