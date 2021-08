Serverovému trhu vládne Intel a AMD. Arm začne opravdu konkurovat až v roce 2023, tvrdí analytici

V oblasti serverů dlouho kraloval Intel, který měl takřka monopol s tržním podílem přes 90 %. To se ale změnilo s příchodem 64jádrových procesorů AMD Epyc, které mají vyšší výkon a nižší cenu. Na tento segment se už několik let snaží dostat i Arm, ale dle analytické společnosti Trendforce si na nějaký významnější úspěch bude muset ještě chvíli počkat.

V roce 2022 by mělo AMD dosáhnout na tržní podíl kolem 15 %, v případě Armu se očekává něco kolem 3 %. Zbytek bude stále patřit Intelu, který rychle rozšiřuje třetí generaci procesorů Xeon Scalable (Ice Lake-SP). Do konce letošního roku už by každý třetí zakoupený serverový procesor od Intelu měl být z této nové generace.

AMD rovněž chystá nové Epycy s architekturou Zen 4 (Genoa), které už budou vyráběné 5nm technologií a přinesou podporou operačních pamětí DDR5. Protože budou vyžadovat nové patice a tedy i základní desky, lze očekávat pomalejší náběh a rozšíření na trhu.

V případě Armu je sice vše stále v začátcích, rozhodně se ale blýská na dobré časy. Nejen že serverové platformy Arm už nasazuje několik významných velkých firem (Amazon má vlastní vícejádrový čip, taktéž Marvell, čeká se od Applu i Nvidie). Právě Nvidia by díky akvizici Armu měla jistě hrát velmi důležitou roli, protože se bude chtít zbavit x86 procesorů od AMD ve vlastních superpočítačových krabicích s výpočetními grafikami a nahradit je čipy s instrukční sadou Arm.

Arm tak dostane znatelný přísun zdrojů pro vývoj velmi výkonných vícejádrových modelů, které budou moci konkurovat novinkám od AMD a Intelu. Trendforce proto očekává, že serverové čipy Arm začnou skutečně konkurovat x86 až od roku 2023, kdy už lze očekávat navyšování podílu ze současných 3 % na úkor 97% podílu čipů s instrukční sadou x86 . V té době už by měly být rozšířené nejen operační paměti DDR5, ale také novější generace PCI Express 5.0.