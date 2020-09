Šeptanda: Sony má problém s výrobou, sníží dodávky PS5 o téměř třetinu

Kvůli výrobním problémům prý Sony nestihne před Vánocemi dodat tolik PlayStationů 5, kolik bylo v plánu. Podle zdrojů listu Bloomberg chtěla japonská firma do konce fiskálního roku (konec března 2021) vyrobit 15 milionů konzolí. Nakonec jich ale bude o čtyři miliony méně, tedy 11 milionů. I to by ale mělo uspokojit počáteční poptávku.

Stejní insideři tvrdí, že problémy se týkají produkce čipů v továrně TSMC, výtěžnost je údajně jen okolo 50 %, takže polovina vyrobených kusů se musí vyhodit.

Ve stejném článku mimochodem analytik Bloombergu odhaduje, že konzole se bude prodávat za 449 dolarů ve verzi s Blu-ray mechanikou a pod 400 dolarů za plně digitální edici. Konkurenční Xbox Series S bude za 299 dolarů, Series X pak za 499 dolarů.

Oficiální ceny nových PlayStationů bychom se mohli dozvědět už zítra večer, Sony totiž plánuje akci, na níž ukáže hry pro PS5 a odhalení ceny a dostupnosti by mohlo být třešničkou na dortu. Na minulé akci totiž Sony závěrem ukázalo design obou konzolí, ač také mělo prezentovat jen hry.

Co Microsoft?

Ale zpět k výrobě. TSMC ve stejných fabrikách produkuje také čipy pro nové Xboxy, nabízí se proto otázka, jestli se nízká výtěžnost týká také Microsoftu. O tom Bloomberg bohužel nemluví. Teoreticky by se však Xbox mohl podobným trablům vyhnout.

Ač budou čipy Series X i PS5 podobně velké (okolo 300+ mm²), liší se jejich návrh. Microsoft využívá GPU s 56 výpočetními jednotkami, přičemž čtyři CU jsou vypnuté právě kvůli rezervě s ohledem na výtěžnost. Grafický čip navíc běží na nižším taktu 1,83 GHz.

Sony naproti tomu vsadilo na nižší počet jednotek (36 CU) a podle všeho spoléhá na perfektní výrobu, protože si nenechalo rezervu. Výkon navíc honí pomocí frekvencí, GPU poběží až na 2,23 GHz. Rozdíl 400 MHz oběma konzolemi může být klíčový, vyšších frekvencí dosahuje jen ten nejlepší křemík.

Ve prospěch Microsoftu navíc hraje to, že část zákazníků si koupí levnější Xbox Series S, který používá výrazně menší čip a také s ještě nižšími frekvencemi, takže nebude vznikat tolik zmetků.