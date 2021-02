Šeptanda: Samsung chystá notebook s Windows 10 a armovým čipem Exynos

Podle zdrojů blízkých korejské verzi magazínu ZDNet prý Samsung letos uvede nový notebook s Windows 10, který poběží na jeho vlastním čipsetu. Konkrétně půjde o dosud neuvedený „Exynos 2200“ s integrovaným grafickým jádrem od AMD. Novinka bude zajímavá hned z několik hledisek.

Až doposud totiž armové počítače s Windows běžely výhradně na čipech od Qualcommu. Microsoft sice u posledních Surfaců používá křemík ocejchovaný vlastním logem, ale jde jen o upravené a přeznačené Snapdragony. (Windows 10 ARM technicky vzato běží i na čipech od Broadcomu v minipočítačích Raspberry Pi.)

Ze Samsungu by to rázem udělalo firmu s nejrozmanitějším výběrem čipů. Už totiž prodává počítače s Intelem, AMD a zmíněným Qualcommem. Stal by se též prvním výrobcem PC, který by si mohl nejdůležitější hardwarovou komponentu navrhnout speciálně pro použití s Windows 10.

Na druhou stranu ale nemůžeme čekat podobné optimalizace jako u Applu, kde operační systém, čipset i zbytek počítače produkuje jedna společnost. Samsung si ostatně ani nebude moci vytvořit architekturu na míru, protože vývoj vlastních procesorových jader vzdal a GPU mu dodá AMD.

Zdroj: ZDNet via Engadget