Sencor SWS 16600 je pokročilá meteostanice, která kombinuje vlastní naměřená data s předpovědí z internetu

Sencor meteostanice umí. Dokazuje to i nedávné vítězství v našem srovnávacím testu. Dnes si představíme nejnovější přírůstek. Jmenuje se Sencor SWS 16600 WIFI SH a líbit se bude zejména těm, kdo chtějí mít maximum informací o počasí stále na očích.

Stanice podporuje připojení až tří externích čidel současně, což umožňuje sledovat různé prostory. V balení je zahrnuto bezdrátové TH čidlo s dosahem až 150 metrů, které můžete umístit do vedlejší místnosti, ale také na půdu, do sklepa či do skleníku.



Trumfem je sběr vlastních dat. Venkovní jednotka má 7 čidel a Sencor se chlubí, že jsou od renomovaného švýcarského Sensirionu. Změří teplotu, vlhkost, atmosférický tlak, směr a rychlost větru, srážky, vlhkost, UV záření a intenzitu světla.

Na základě naměřených informací meteostanice předpovídá počasí na následujících 24 hodin. Vše zobrazuje na displeji s úhlopříčkou 7,8". Data jsou barevně rozlišená a snadno se v nich orientuje, senzor navíc reguluje jas displeje s ohledem na podmínky v okolí, takže nebude ve tmě zbytečně zářit a zůstane čitelný i na přímém slunci. Prostřednictvím aplikace si můžete nastavit upozornění např. na rychlý pokles tlaku, vysokou rychlost větru či silnou intenzitu srážek.

Zobrazované hodiny jsou řízené rádiem, tedy vždy spolehlivě přesné. Připojení k Wi-Fi umožňuje synchronizaci s globálními meteorologickými platformami Weather Underground a Weathercloud, takže můžete sdílet i čerpat data od amatérských i profesionálních meteorologů. Navíc máte možnost přidat další platformu dle vlastních preferencí. S pomocí aplikací Sencor HOME, Tuya Smart a Smart Life lze meteostanici integrovat do chytré domácnosti.



Ukázka mobilní aplikace.



A ještě webové rozhraní.