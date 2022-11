Sehnat Raspberry Pi je pořád problém. Do roka se ale situace zlepší, věří výrobce

Dlouhotrvající krize, kdy se minipočítače Raspberry Pi buď nedají sehnat, nebo jsou za násobky původních cen, by měla skončit příští rok touto dobou. Mluvil o tom Eben Upton, šéf Raspberry Pi Foundation, v nedávném interview pro Micro Center.

Obrovský zájem o malinové počítače vypuknul během covidu a zájem od té doby neklesá. Změnilo se však složení koncových zákazníků. Ještě koncem roku 2020 britský výrobce tvrdil, že okolo 40 % prodejů pochází z průmyslových odvětví. Teď Upton zmínil, že průmysl spolkne 60 až 70 % Raspberry Pi.

Na domácí kutily jich tak zůstane méně. Proto jsou ostatně mnohem lépe dostupné varianty RPi 400 integrované v klávesnici, protože ty už se kvůli zvolenému formátu těžko nasadí do serverů a různých embedded řešení.

Upton zlehka nahlédl i do budoucnosti. Potenciální Raspberry Pi podle něj nabídne rychlejší procesor i grafický obvod, z vyššího výkonu mají těžit také aplikace založené na strojovém učení. Avšak to není nic, co by nás překvapovalo. Nová generace byla vždy rychlejší než předchozí. Fanoušky by spíš zajímalo, kdy přijde, kolik bude stát a jestli už bude mít dedikovaný konektor pro připojení spolehlivějšího úložiště, než je microSD karta.

Z nedostatku RPi zatím mohou těžit výrobci jiných jednodeskových počítačů jako Odroid, Banana Pi nebo Rock Pi, kolem nich ale není tak silná komunita uživatelů a vývojářů.