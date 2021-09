Šéfka AMD Lisa Su získala nejvýznamnější ocenění v polovodičovém oboru

V polovodičovém světě existuje mnoho prestižních ocenění, Dr. Lisa Su ale nyní získala to nejvýznamnější, které navíc historicky nedostala žádná jiná žena.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) totiž ředitelce AMD, která tuto společnost vytáhla doslova hrobníkovi z lopaty a dostala ji na špičku v oblasti nejen procesorových čipů, udělil ocenění za rok 2021.

Lisa Su získala medaili Roberta N. Noyce za skvělé vedení při vývoji pokročilých polovodičových produktů a nasazení úspěšných byznysových strategií, které posílily celý průmysl s mikroelektronikou.



Lisa Su začala šéfovat AMD v roce 2014. Od té hodnota AMD stoupla více než 37x

Dle vyjádření Lisy Su si nikdy nedokázala představit, že by tuto cenu mohla získat. Je poctěna, že si technická komunita vybrala k ocenění právě ji, protože miluje to, co dělá, a snaží se tím přispívat k celému průmyslu.