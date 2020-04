Šéf Zoomu se dvě hodiny omlouval za problémy. S opravami pomůže exmanažer Facebooku

Kritika, která se v posledních dnech objevila směrem k videokonferenční službě Zoom, vyrostla do takové míry, že se šéf společnosti Eric Yuan rozhodl vzít odpovědnost na vlastních rukou. Na YouTube vystoupil v živém streamu, kde dvě hodiny rozebíral, jakým všem výzvám firma čelí. Přiznal, že situace není ideální a omluvil se za ní. Zároveň slíbil nápravu, se kterou pomůže externí odborník.

„Je zřejmé, že máme ještě spoustu práce, abychom zajistili bezpečnost všech nových uživatelů, ale slibuji vám, že to bereme velmi vážně. Na každý případ se díváme jednotlivě a jestli najdeme problém, tak ho uznáme a opravíme,“ uvedl Yuan ve streamu.

Reagoval tak na několik záležitostí, které se v poslední době ve vztahu se Zoomem řešily. Všechny vycházejí z toho, že videokonferenční služba kvůli pandemii koronaviru získala na velké popularitě, kvůli čemuž vyplavaly na povrch některé její bezpečnostní nedostatky. Například fakt, že v některých případech šifrovací klíče pro videokonference zpracovávaly servery v Číně, ačkoli se nikdo z účastníků v zemi nenacházel. Navíc Zoom v Číně vlastní tři společnosti, které se podílejí na vývoji služby.

Rovněž 352 účtů služby bylo ukradeno a s jejich informacemi se již vesele obchoduje na dark webu. Jak upozornila bezpečností společnost Sixgill, ze všech těchto profilů unikly kompletní přihlašovací údaje a další osobní informace. Problémů ale řešil Zoom více.

Yuan se za únik dat omluvil a uznal, že to není ideální situace. Zmínil i klíče zpracovávané v Číně. „Nikdy se to nemělo stát, problém jsme kompletně vyřešili v pátek,“ řekl šéf společnost. V zásadě ale pouze zopakoval to, co již řekl dříve v rozhovoru pro televizi CNN - drobné omluvy a hodně slibů, že firma vše zpraví.

Varování přicházejí ze všech stran

Avizované opravy nicméně nepřesvědčily Google. Společnost ve středu rozeslala svým zaměstnancům email, aby Zoom přestali používat. Kdo by se o to pokoušeli i nadále, aplikace jim na firemním zařízení prostě přestane fungovat. Firma doporučila, aby zaměstnanci používali Meet.

Google se tak zařadil mezi dlouhou řadu institucí a firem, kteří před Zoomem varují, mimo jiné i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

I proto má s vylepšením bezpečnostní situace Zoomu pomoci bývalý šéf kyberbezpečnosti Facebooku Alex Stamos. Do společnosti nijak nepřechází, bude se jí věnovat pouze jako externí odborník, jak vysvětlil v blogovém příspěvku. Podle něj je třeba se Zoomu věnovat i toho důvodu, že americké úřady připravují nová opatření pro videokonferenční služby, které mohou v konečném důsledku ovlivnit i služby Googlu, nebo třeba Skype.