Šéf Twitteru Jack Dorsey: Možnost upravovat tweety nechystáme

Jack Dorsey, zakladatel a CEO sociální sítě Twitter, se rozpovídal v rozhovoru pro web Wired. V něm reagoval na sérii dotazů z Twitteru, mezi kterými byl i požadavek na možnost úprav publikovaných zpráv. Žádná taková funkce se ale nechystá.

Nejrůznější požadavky na možnost úpravy tweetů se objevují již velmi dlouho, prozatím se ale Twitter nerozhodl něco takového uživatelům umožnit. Konkurenční Facebook ale například upravovat publikované příspěvky dovoluje. U takového statusu pak ukáže historii jeho úprav pro případ, že by došlo ke změně významu apod. Nyní se Jack Dorsey vyjádřil ve videu pro web Wired a veškeré naděje smetl ze stolu – jak uvedl, tlačítko upravit zřejmě nikdy nepřidají.

Mezi hlavní důvody uvádí jak původ sociální sítě, která startovala jako SMS služba a zaslanou zprávu nemůžete vzít zpět (až na výjimky, které zavádí aktuální chatovací aplikace). Mezi další pak zařadil to, jakým systémem Twitter funguje – dochází zde často k retweetování obsahu, tedy vložení původního tweetu na svůj profil, a editací by tak zde mohli uživatelé šířit něco, s čímž nesouhlasí a nečetli.

Tvůrci zvažovali i 30sekundové okno, které by fungovalo stejně, jako třeba posílání e-mailu v Gmailu – nějakou dobu by služba čekala, než tweet skutečně odešle a pokud byste chtěli opravit zapomenutou chybu apod., měli byste šanci ji opravit. Ani to ale Twitteru nepřišlo jako vhodné řešení a tak Dorsey na konec uvedl prosté: „We'll probably never do it.“