Šéf OpenAI spouští kryptoměnu Worldcoin. Když se necháte oskenovat divnou koulí Orb, dostanete ji taky

A máme tady další pokus, jak opět a ve velkém prosadit systém kryptoměn jako náhradu za klasické finance a elektronickou identifikaci.

Jmenuje se to Worldcoin a oproti předchozím experimentům se liší hlavně v tom, že chce celý ekosystém kryptoměn zastřešit stejnojmennou novou vrstvou a také osobou Sama Altmana, který je jedním z těch, jenž za tím vším stojí. Altman je výkonný ředitel OpenAI – firmy, která vytvořila umělou inteligenci GPT a ChatGPT.

1. pilíř: Aplikace World App

Takže co to vlastně má být? Worldcoin se skládá ze tří pilířů. Tím prvním je mobilní aplikace World App pro Android a iOS. Word App je multikryptoměnová peněženka, která podporuje worldcoin, bitcoin, ethereum aj.



Aplikace World je multikryptoměnová peněženka

2. pilíř: Kryptoměna worldcoin

Druhým pilířem je samotný worldcoin – kryptoměna –, o jejíž reálné hodnotě a účelu rozhodne až samotný zájem uživatelů.

Aby vůbec nějaký byl, do začátku ji za odměnu dostane každý, kdo si požádá o třetí a poslední pilíř. Nutno podotknout, že takto funguje základní emise kryptoměn i u dalších novodobých projektů.

3. pilíř: Jedinečný digitální identifikátor World ID

Oním třetím pilířem je konečně World ID. Jedinečný, globální, ale zároveň i anonymní identifikátor osoby v celém systému Worldcoin. Ten totiž usiluje být jakýmsi standardem kryptoidentifikace na internetu budoucnosti. Žádná e-mailová adresa, žádné ICQ číslo, ale anonymní jedinečný token World ID.



Vytvoření World ID vyžaduje fyzické ověření existence – sken oční duhovky na zařízení Orb

Aby byl ale opravdu unikátní a hlavně důvěryhodný, získáte jej leda fyzickým ověřením vaší reálné existence. World ID nikdy nezíská žádný softwarový bot a umělá inteligence.

No, a to je vlastně také jediný kámen úrazu celé této legrace. World ID totiž opravdu nezískáte na České poště nebo třeba ve všudypřítomném Lidlu, ale zatím jen na několika místech světa. Tím nejbližším je Berlín.



Seznam ověřovacích míst World ID je zatím skromný a nedosahuje šíře obchodní sítě Lidl

Biometrický skener Orb

Token World ID se totiž generuje na základě skenu oční duhovky pomocí zařízení, kterému autoři říkají Orb a dušují se, že i přes použití biometrické technologie zůstává vše zcela anonymní.

Oční duhovka je pouze zdrojem jedinečnosti tokenu, ale neznamená to, že bude párovatelná s obvyklými identifikačními údaji. Třeba číslem pasu a tak podobně.



Koule Orb s kamerou oční duhovky

Tak či onak, Orbů je jako šafránu, Worldcoin proto hledá další místní partnery a slibuje, že s nimi bude jezdit po světě.

Motivací, proč se s jeho pomocí oskenovat, mají být právě worldcoin, který budou ověření účastníci dostávat jako jakýsi základní a nepodmíněný plat.



Orb má mít mnohem vyšší přesnost něž běžné snímače na trhu, a tak zajistí, že opravdu nevznikne žádná možnost duplicity ani v globálním měřítku

Worldcoin se v tuto chvíli ještě prakticky neobchoduje, takže nemá reálnou tržní hodnotu, podle autorů systémů nicméně bude zprvu lákadlem třeba to, že první podílnici – držitelé kryptoměny –, budou mít možnost rozhodovat o směřování celé platformy. Když jich bude hodně, autoři věří, že se přirozeným způsobem z worldcoinu stane i skutečná měna.

Takových tady už bylo...

Celé to má snad jen jeden háček. Až na biometrické ověřování World ID a zastřešující peněženku World App jsme za poslední dekádu viděli podobných experimentů celý zástup.

Mnohé z nich také slibovaly, že novou kryptoměnu rozhýbe hlavně to, že každý účastník dostane do začátku nějakou základní hodnotu, nicméně vše skončilo krachem a globální dosah a investorský respekt mají stále ty stejné technologie v čele s (taktéž věčně kritizovaným) bitcoinem.

Jistou míru důvěryhodnosti tak Worldcoinu dává opravdu snad jen osoba Sama Altmana a fakt, že vývoj celého systému a výroba Orbů stále nějaké peníze a nemusel by to proto být jen další výstřel do tmy.

Vedle Altmana stojí za systémem německá organizace Tools for Humanity, Max Novendstern, Alex Blama a hlavně peníze z kalifornského fondu pro rizikové investice Andreessen Horowitz.