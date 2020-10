Šéf Nvidie: omezená dostupnost GeForce RTX 3080 a 3090 bude trvat až do příštího roku

Nemilou zprávou jsou nové informace, které šéf Nvidie Jensen Huang prozradil v rámci konferenčního hovoru s novináři. Dle jeho slov se totiž dostupnost nových grafických karet GeForce RTX 3080 a 3090 jen tak nezlepší.

Podle jeho vyjádření je poptávka po těchto kartách tak velká, že nebude naplno uspokojena ani do konce roku. A to se přitom týká pouze současné poptávky. Pokud vezmeme v potaz i poptávku před Vánocemi, která je vždy nejvyšší v celém roce, bude to ještě horší.

Než se tak doslova dostane na všechny bez čekání, bude to trvat až do roku 2021. Šéf Nvidie rovněž zmínil, že to není problém výroby, ale právě rekordní poptávky, která předčila všechna očekávání. Je jasné, že nejde ze dne na den zvýšit počet potřebných waferů v továrnách Samsungu, protože tyto kontrakty se uzavírají na měsíce dopředu a Samsung má i spoustu jiných zákazníků, včetně samotného Samsungu.

„Prodejci takový fenomén nezaznamenali ani v poslední dekádě a dal by se připodobnit například s uvedením prvního Pentia nebo Windows 95. A my jsme prostě na takovou vlnu nebyli připraveni. Snažíme se co nejvíce zvyšovat objemy výroby, vše co nejdříve odesíláme, ale hned je to vyprodané.“ upřesnil šéf Nvidie.

Uvidíme, co na konci měsíce předvede AMD s grafickými kartami řady Radeon RX 6000, které by mohly poptávku od Nvidie zmírnit. Nedostupnost karet totiž Nvidii ublíží, protože řada uživatelů určitě raději koupí model od AMD (pokud bude k dispozici a bude konkurenceschopný), případně někteří koupí za podobné peníze novou generaci herních konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series X, které budou v prodeji v listopadu.