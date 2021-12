Šéf Instagramu chce síť zásadně přetvořit a zdvojnásobit množství videí

Rok 2022 se pro Instagram bude nést ve znamení videí. Šéf sítě Adam Mosseri ve svém posledním vzkazu, ve kterém hodnotil posledních pár měsíců, uvedl, že Meta se bude muset zamyslet nad tím, co vlastně Instagram je a jeho koncept změnit. Například v něm už nebudou hrát prim fotografie, ale ještě více budou tlačena do popředí videa. Tuto změnu přitom mnoho uživatelů kritizuje.

„Svět se mění a my se budeme muset změnit s ním,“ avizoval Mosseri, načež oznámil, že se na Instagramu začne objevovat dvojnásobné množství videí oproti současnému stavu. Zatím půjde jak o klasická videa, tak tzv. Reels, krátké spoty, které se snaží konkurovat TikToku, ale časem se bude přecházet výhradně na Reels.

Podle Mosseriho jsou doby, kdy byl Instagram jen o obrázcích, dávno pryč, opakovaně to zdůrazňoval během posledních týdnů a znovu to připomněl i v nejnovějším vzkazu. Že se síť mění, měli možnost pocítit všichni uživatelé, videa najednou vyskakují prakticky všude, i v klasickém feedu, kam byla přesunuta videa z již uzavřené IGTV.

Ale hlavně se lidem všude objevují Reels, ačkoliv ani žádného tvůrce těchto videí nesledují. Ne mezi všemi uživateli to vyvolalo nadšení, objevují se i spekulace, že algoritmus Instagramu nyní záměrně fotografuje ukazuje méně, aby se lidé přesunuli právě k natáčení Reels. Slova Mosseriho jen potvrzují, že Instagram skutečně bude videa tlačit, co to jde. „Konsolidujeme všechny naše video produkty kolem Reels a tento produkt se budeme snažit rozvíjet,“ řekl ředitel.

Nemluvil nicméně jen o videích, byť byla hlavním tématem. Mosseri také upozornil, že Instagram příští rok dostane lepší rodičovské nástroje a další nástroje pro monetizaci obsahu, proměnou projdou zprávy (zřejmě ještě větší integrace s Facebookem) a také se vrátí možnost chronologického řazení příspěvků.

