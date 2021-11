Šéf Epicu volá po univerzálním obchodu. Jednou zakoupené aplikace či hry by fungovaly všude

Společnost Epic Games bojuje proti gigantům a u soudu se snaží rozbít softwarové monopoly Applu a Googlu. Zakladatel a šéf firmy Tim Sweeney má ale zřejmě spadeno i na další. Jak informuje Bloomberg, Sweeney během jihokorejské akce Global Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness mluvil o potřebě vytvořit univerzální softwarový obchod.

„Svět potřebuje jeden obchod, který by fungoval na všech platformách. Právě teď je vlastněný software fragmentovaný mezi obchody na iOS, Androidu, Xboxu, PlayStationu, Switchi, Windows a macOS,“ říká Sweeney. Epic už dle jeho slov připravuje s vývojáři a provozovateli služeb systém, který by uživatelům umožnil zaplatit za software pouze jednou a pak by jej mohl používat na všech zařízeních různých platforem.

Nápad to není zcela nový. Ve Windows a teď i na systémech od Applu existují univerzální aplikace či hry, které se koupí jednou a pak fungují na mobilech, tabletech a též počítačích. Microsoft má dokonce program Play Anywhere, který umožňuje vybrané zakoupené hry spouštět najednou na počítačích i konzolích Xbox. To je samozřejmě možné jen díky tomu, že softwarové obchody na těchto různých platformách spravuje jedna firma.

Že by jednou koupená hra fungovala současně na Xboxu, PlayStationu, Switchi i PC, je však nereálné. Stejně tak je třeba zaplatit aplikaci vytvořenou pro Windows i macOS dvakrát. Existují výjimky, za software jako službu je možné zaplatit jednou a používat jej na více platformách. Je to typické pro cloudová úložiště, streamovací služby, ale třeba také MS Office nebo Adobe Creative Suite.

Předplatné (tudíž časově omezená zápůjčka) je ale dost vzdálená termínu „vlastnictví“, o kterém mluví Sweeney. Striktně vzato ale nevlastníme ani software, který si běžně kupujeme. Jde jen o licenci k užívání dle předem daných pravidel rozepsaných právnickým jazykem na několik stran.