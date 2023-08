Seamless od Mety: Nahrajte svůj hlas a AI ho přeloží 35 světových jazyků. Funguje to i v češtině

Meta se pochlubila novou experimentální AI hračkou. Jmenuje se Seamless a je to jazykový překladač hlas-text-hlas, který si poradí s bezmála stovkou jazyků na vstupu a 35 jazyky na výstupu. Včetně češtiny! Z8kaldem je AI technologie SeamlessM4T.

V jednoduchém demu stačí pořídit krátkou hlasovou nahrávku (nejvýše 15 sekund) v přirozené češtině:



Nejprve pořídíme nejvýše 15 sekund mluveného slova

Poté můžete zvolit až tři jazyky, do kterých se má vstup přeložit:



Pak vybere až tři cílové jazyky pro překlad

Poté se Seamless pustí do práce. Nejprve provede převod na text a následně překlad včetně možnosti přehrání zvuku v cílovém jazyku pomocí syntetizátoru.

Nejde ale o přenos stylu mluvčího – takže třeba bengálsky nebudete mluvit přímo váš hlas –, ale pouze o generický hlas v cílové řeči.



Seamless vyrobí překlady včetně zvukových nahrávek pomocí TTS generátoru. Kvalita překladů má ale občas velké mezery

Experiment je rychlý a docela funguje, nicméně je to opravdu jen demo, takže tomu odpovídá i kvalita překladu. Moji nahrávku tedy sice Seamless bezchybně převedl na: „Moje oblíbené zvíře je kudlanka nábožná,“ nicméně ji do angličtiny přeložil jako: „My favourite animal is a puppy“ – štěně.