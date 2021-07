Seagate ještě letos uvede konvenční 20TB disk pro masy

Western Digital loni jako první výrobce uvedl 20TB disk Ultrastar DC HC650. Využil u něj devět ploten s šindelovým zápisem (SMR), héliovou náplní a „energeticky podpořeným záznamem“ EAMR, u něhož dodnes není 100% jisté, jestli jde o HAMR, nebo MAMR.

Seagate kontroval o několik měsíců později 20TB modelem, taktéž s devíti plotnami a zápisem typu MAMR, kde se stopy nejprve zahřívají pomocí mikrovln. Mělo by jít o technicky lepší řešení než u WD, protože Seagate podle všeho zůstal o klasického záznamu (PMR) bez překrývajících se stop, a tedy s „plným výkonem“. Pořád ale šlo o disk určený pro datacentra a firemní disková pole Lyve, nic pro běžné smrtelníky. Na ty by se mělo dostat letos.

Dave Mosley, šéf Seagatu, totiž tento týden během konferenčního hovoru u příležitosti zveřejnění hospodářských výsledků prozradil, že další 20TB disky jsou na cestě. Ještě v druhé polovině totiž dorazí 20TB modely s konvenčním zápisem PMR a následovat by měly i ty s šindelovým SMR. Obojí se tedy obejdou bez hélia a náročné technologie pro zahřívání stop.

Díky HAMR se však Seagate chce letos dostat na kapacity 22 a 24 TB. Do pěti let má v plánu vyrobit 50TB disk a na rok 2030 by rád pokořil hranici 100 TB.

Zdroj: SeekingAlpha via TPU