Seagate Exos X18: Recenze disku s obří kapacitou 18 TB. Jen pozor na velikost alokační jednotky

Moderní SSD dnes vládnou notebookům i výkonným počítačům a nelze se tomu divit – pro běžnou práci stačí kapacita i několik stovek gigabajtů a rychlosti už u nejnovějších modelů přesahují přes 7 GB/s.

Stále jsou ale nutností i klasické pevné disky, které konkurují v poměru kapacity a ceny. Velké kapacity jsou potřeba v serverech, datacentrech i superpočítačích pro ukládání velkého množství dat, která není nutné servírovat v maximální rychlosti, jakou nabízí SSD. Pevné disky se skvěle hodí i pro zálohování dat. Na testu disku Seagate Exos X18 si ukážeme, že je použitelný třeba i pro hry.

Seagate Exos X18: spousta ploten s heliem

Pevný disk Exos X18 od Seagatu patří do podnikové série, která se od běžných modelů liší i zvýšenou odolností - hodnota MTBF (Mean time between failures) je 2,5 milionu hodin. Záruka je rozšířená na 5 let.

Jedná se o 3,5palcový disk s kapacitou 18 TB a rozhraním SATA 6 Gb/s (ST18000NM000J), ale existuje ještě odlišná verze s šifrováním (ST18000NM001J) a také verze s rozhraním SAS. Osm ploten rotuje rychlostí 7 200 otáček za minutu (CMR) a vnitřní prostory vyplňuje helium.

Kapacita cache paměti narostla na 256 MB, přičemž sekvenční rychlost čtení a zápisu je poměrně vysokých 270 MB/s a 258 MB/s. Dle specifikací výrobce má disk průměrnou odezvu 4,16 ms. Spotřeba v klidu je 5,3 W a při maximálním zatížení je až 9,4 W. Doporučená pracovní teplota je od 5 až do 60 stupňů Celsia.

Bezpečná přeprava

Výrobce uvádí i vibrační a nárazové charakteristiky, v tomto případě je ale nutné si obecně dávat mnohem více pozor, než tomu bylo v minulosti. Tyto disky s vysokou kapacitou už mají velké množství ploten a vše je tak blízko, že ho dokážou poškodit i menší vibrace, rotace nebo nárazy. Je tak nutné, aby dodavatel při přepravě vše pořádně zabalil.

V mém případě disk přišel v krabici o velikosti mikrovlnky, chránilo jej pět několik centimetrů tlustých bublinkových fólií a další formy ochrany. Zkrátka jako kdyby šlo o velmi křehké zboží, celá krabice byla zcela vyplněná s diskem uprostřed.