Seagate během své historie dodal pevné disky s kapacitou 3 zettabajty

Společnost Seagate vyrábí pevné disky už od roku 1979 a na trh dodala opravdu velké množství klasických pevných disků postavených na magnetické technologii. Firma se teď pochlubila zajímavým milníkem.

Po 41 letech letos v březnu Seagate dodal na trh pevné disky o celkové kapacitě 3 zettabajty (ZB). Rychlost se se vzrůstající kapacitou pochopitelně zvyšuje, takže například první zettabajt byl pokořen teprve před pěti lety, druhý zettabajt už trval pouze čtyři roky a poslední třetí zettabajt už trval pouhé dva roky.

I zde platí pravidlo exponenciálního růstu a tím pádem i obdoba Moorova zákona. Dat je stále více a je nutné je někam ukládat. Seagate uvádí, že například chytré auto s autonomním řízením vygeneruje za den 32 TB dat a chytré město kolem 2,5 PB dat za den. Pro představu, co jsou vlastně 3 ZB – je to 300 milionů disků s kapacitou 10 TB, které by dokázaly vytvořit větší kruh než je obvod Země.

Pokud jde o globální statistiky, dle odhadů by se v roce 2025 mělo světově generovat kolem 175 zettabajtů dat. Ve stejném roce už by měly být na trhu pevné disky s kapacitou kolem 50 TB a v roce 2030 pak první 100TB modely.

I když pevné disky z pohledu rychlosti nedokážou konkurovat moderním SSD, jsou stále mnohem výhodnější v poměru ceny a kapacity, přičemž rychlosti se u nich rovněž stále zvyšují. Současné pevné disky s vysokou kapacitou kolem 20 TB už zvládají sekvenční čtení a zápis i přes 270 MB/s.

Technologie Seagate HAMR v akci