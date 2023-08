Sdílíte na mobilu polohu se svými blízkými?

Volat si nebo psát s dotazem, kde se druhý člověk zrovna nachází, je v éře smartphonů přežitkem. Každý má v kapse zařízení s GPS, a pokud je připojený k internetu, může přesnou polohu nejen jednorázově sdílet, ale rovnou povolit sledování v reálném čase.

Je to jen otázkou důvěry mezi lidmi, jestli chtějí být stále něčí tečkou na mapě. V dnešní anketě se proto ptáme, jestli funkci pro sdílení polohy používáte, ať už sami někoho sledujete, nebo se naopak necháte sledovat. V komentářích pak můžete upřesnit, proč tuto funkci používáte, jestli už vám někdy opravdu pomohla a která aplikace je pro to podle vás nejvhodnější.

Filip Kůžel

Ano, příležitostně

Příležitostně, ale často. Nejčastěji v Messengeru, když se s někým naháním po městě, nebo chci někomu dát představu, jak jsem daleko a kdy dorazím. Waze má funkci pro sdílení jízdy, což je skvělá věc, když jedete k někomu na návštěvu – než abych posílal zprávu s časem příjezdu (a pak to dvakrát upřesňoval), pošlu tenhle odkaz a protějšek má k dispozici stejné informace jako já. Plus Google Family Link, který mají děti v telefonech. To je trvalé sdílení, ale nemají mobilní data a k veřejným sítím se nepřipojují, takže v praxi je moc sledovat nemůžu.

Lukáš Václavík

Ano, příležitostně

Trvalé sdílení by mě asi lákalo, jen kdybych měl děti. A i ty by samozřejmě musely vědět, že je takto sleduji. Občas tu funkci ale využiju, když se mám s někým sejít, případně u turistických a cyklistických výprav, kdyby se mi v lesích nebo na horách něco stalo. Nebo jsem naopak já v roli toho hlídače. Nejčastěji k tomu používám Mapy Google, protože fungují všude.

Marek Lutonský

Ano, neustále

S manželkou a dítětem se navzájem neustále vidíme v aplikaci Find My (česky Najít) na mobilních zařízeních Apple. Sdílení polohy jsme začali používat už před více než deseti lety a je to skvělá, praktická věc. Nemusíme se ptát, jestli ten druhý už vyjel, nebo kdy přijede, navzájem o sobě takhle víme. Zvyšuje to bezpečnost u výletů, kdy nejdeme všichni spolu, nebo když se někdo vrací pozdě v noci. Věříme si.

Až dítě přestane být dítě, bude chtít větší soukromí a takhle se neotvírat rodičům, budeme to samozřejmě respektovat. Na druhou stranu vědět, že rodiče jsou stále daleko a nepřekvapí jejich náhlý příchod domů, to se může čím dál víc hodit.

U LiveTrack mohu nastavit, aby trasa zůstala zaznamenaná jeden den po návratu. Jinak se po ukončení aktivity z webu Garminu hned smaže

Já k tomu ještě na kole používám funkci LiveTrack. Jakmile v Garminu zapnu aktivitu, odešle se e-mail s odkazem na mapu, kde rodina najde moji polohu a další údaje. V některých případech i naplánovanou trasu. Na rozdíl od funkce Apple Find My, která polohu zjišťuje na vyžádání, se tady souřadnice odesílají na server v pravidelných intervalech. Může se to hodit, kdyby nastal problém v místech bez signálu. Z historie by se pak dalo odhadnout, kde jsem.

Petr Urban

Ano, příležitostně

Tuhle odpověď volím s velkým vykřičníkem. Funkci použiji maximálně jednou za pár let. Má potenciál pro využití v některých situacích. Třeba když chci, aby někdo viděl, jak daleko jsem od něj. Může mě pak čekat a lépe plánovat. Tohle jsem už v minulosti párkrát udělal (v Messengeru nebo WhatsAppu), ale myslím si, že nadšení bylo spíše na mé straně.

V praxi to nejspíš nikoho nezajímá. Pak jsem se rozloučil s operátory, přestal používat mobilní data a tím pro mě kapitola se sdílení polohy nejspíš skončila. Legitimní důvody pro občasné sdílení polohy nadále vidím.

Jakub Čížek

Ano, neustále

Nakonec jsme přidali i tátu, který jako zasloužilý senior přebývá polovinu roku na chalupě v Chorvatsku a už párkrát na svých hodinkách Garmin omylem vyvolal funkci SOS. Celé rodině pak dorazila hrozivá notifikace, že je v nouzi. Sledování všichni bereme recipročně. Čili pokud sdílím s osobou polohu já, chci na oplátku vidět i její polohu. V praxi to používáme pro lepší orientaci při rodinných oslavách (už jsou všichni na cestě?), společných dovolených atp. Kde jsou mi blízcí během pracovního týdne, je mi opravdu šumák, nezajímá mě to a určitě je nijak aktivně nekontroluji. Technické řešení: Google.

Tomáš Holčík

Ano, neustále

S ženou vzájemně víme, kde je ten druhý. V naprosté většině času je nám zcela jedno, kde kdo zrovna je, využíváme to hlavně pro koordinaci, jak je kdo daleko od domova či místa setkání, nebo kde se máme potkat. Odpadají tak zbytečné SMS a hovory „kde jsi?“, „kdy asi tak přijdeš?“. Naše již dospělé děti to potom využívají na zcela dobrovolné bázi. Nás vidí vždy, my je, když si to povolí. Když nechtějí a vypnou to, nic to neznamená, když chtějí být vidět, zapnou si to.

Všichni máme Androidy, a tak sdílíme polohu přes Google mapy. Sledování polohy přitom nebývá úplně přesné, klidně se sekne o několik ulic a už jsem i zažil, že se mi žena na chvíli "teleportovala" z Brna do Štýrského hradce, aby za pár minut byla zpět. Proto bych sledování doporučil jen těm, kteří chtějí znát polohu jen jako nezávaznou informaci.

Jestli žárlíte a cítíte potřebu šmírovat vašeho partnera, tak je mi vás obou líto. Vašeho partnera, že tím trpí, a vás, že vás rozčílí i každá zcela běžná odchylka polohy. A pokud někdo blízký nechce za žádnou cenu sdílet se mnou svou polohu, beru to jen jako jeho rozhodnutí a automaticky nepředpokládám, že by kul za mými zády nějaké zlotřilé pikle.

A co vy, sdílíte na mobilu polohu se svými blízkými?