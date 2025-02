Sdílení přetažením souboru do horní části obrazovky. Nový experiment ve Windows 11

Sdílení souborů je pro Microsoft v posledních měsících téma. Několikrát upravil dialog pro sdílení, přidal sdílení souborů mezi počítačem a mobilem a naposledy testoval sdílení rovnou z kontextové nabídky. To, mimochodem, program Windows Insider dosud neopustilo. Nově by se mohlo sdílet přetažením do horní části obrazovky.

Zní vám to povědomě? Když přetahujete okno, objeví se v horní části obrazovky nabídka pro připnutí okna. Stejně by fungovalo sdílení, jen by se objevila jiná nabídka v momentě, kdy byste zrovna přetahovali soubor. V nabídce bude pár aplikací a soubor přetáhnete na tu, skrze kterou chcete sdílet.

Může to být e-mailový klient, komunikátor nebo třeba Propojení s telefonem. Když si vyberete další možnosti, otevře se klasický dialog pro sdílení. Novinka se schovává ve Windows 11 Insider Preview build 22635.4805 v kanále Beta. Zjistil to leaker @phantomofearth.



Nabídka pro sdílení se zobrazí v horní části obrazovky

Ten v poslední době odhalil celou řadu schovaných funkcí, které Microsoft není připravený oficiálně představit. Typicky ještě nejsou dostatečně odladěné nebo plně funkční. Leaker poskytuje návod, jak nabídku pro sdílení vynutit, ale počítejte s tím, že se zatím jedná o nedokončený produkt.

V případě zájmu nástrojem Vivetool aktivujte funkce 45624564 a 53397005 a restartujte počítač. Pokud postup nezafunguje, zapněte ještě funkci 48433719.

Zdroje: phantomofearth ⛄ / X