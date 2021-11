Sdílení odkazů už není jen pro vyvolené. Instagram povoluje pravidla Stories

Sdílení hypertextových odkazů bylo na Instagramu dlouhodobě obtížné. Zadané adresy nebyly aktivní ani v soukromých zprávách, mohly být zadávány maximálně do krátkého představení uživatelského profilu. Pro odkazy nepřátelské prostředí ustupovalo, sdílení odkazů nicméně stále nebylo široce dostupné ve Stories.

V krátkých videích nebo jiných příspěvcích na výšku, které mizí po 24 hodinách, je směli používat pouze vybrané – tzv. ověřené – účty. To jsou ty s modrým odznakem v profilovém, snímku. Týkalo se to rovněž účtů bez odznaku, ale s vysokým počtem sledujících. To se teď mění, protože podle Instagramu může být sdílení užitečné.

Odkazy už ve Stories může sdílet každý

Vkládat odkazy teď do Stories může úplně každý. Původně se na odkazované weby přecházelo tažením prstem nahoru ze spodní části obrazovky. Patrně jste si ale všimli, že Instagram před dvěma měsíci model změnil. Hypertextové odkazy se od té doby vkládají pomocí nálepek, na které stačí obyčejně klepnout.

Do budoucna Instagram nabídne více možností přizpůsobení, dnes si u nálepek s odkazy aspoň zvolíte barvu. Provozovatel upozorňuje, že nové účty, které budou opakovaně sdílet nenávistné příspěvky, dezinformace nebo jiné typy zakázaného obsahu, k funkci pro sdílení odkazů nemusí mít přístup.

Zdroje: Instagram Blog