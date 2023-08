Sdílená ekonomika není jen Airbnb. Tipy na služby, přes které půjčíte auto, peníze, nebo domluvíte paní na hlídání

Pod pojmem sdílená ekonomika nás nejspíš jako první napadne Airbnb. Zapadá do definice platformy, která spojuje lidi nabízející služby a hledající služby. Z počátku vše fungovalo bez komerčních subjektů a většinou šlo o pronájem jednoho pokoje v bytě. Až později Airbnb nabobtnalo do dnešní podoby, kdy jej mnohá města regulují podobně jako běžné komerční ubytovací služby.

Důvěra na obou stranách

S přivřením obou očí můžeme za největší platformu sdílené ekonomiky označit Facebook. V rámci mnoha a mnoha oborových skupin tady najdete vše od populárního swapování (výměnný bezhotovostní obchod) přes domácí kutily opravující elektroniku až po spolujízdy na konkrétních trasách.

Stejně tak ale obdobné služby můžete hledat na specializovaných platformách. Ty by navíc měly kromě zprostředkování kontaktu mezi oběma stranami zajistit alespoň základní ochranu jejich práv. V ideálním případě je to pojištění, které především u sdílení fyzického majetku patří k nezbytnostem. Jen stěží půjčíte auto nebo drahé nářadí cizímu člověku, s kterým vás spojila aplikace v telefonu bez záruk případné kompenzace ztrát. I v případě nákladných služeb by ale platforma měla tyto záruky nabízet.

Typickou ukázkou je tzv. P2P financování, nejčastěji formou půjček. Aplikace tady spojují investory, kteří chtějí zhodnotit volné finance, a zájemce o nebankovní půjčky. Taková platforma ale bude podřízena běžným přísným zákonům, a nadto by měla nabízet i proaktivní přístup v řešení případných potíží. Jen takovým způsobem se stane důvěryhodnou pro uživatele a bude moci na trhu běžně fungovat jako alternativa k bankovním službám.

Vedle právních záruk a případného pojištění by však základem v aplikacích sdílené ekonomiky mělo být hodnocení uživatelů na obou stranách. Vzájemné recenze a hon za co nejlepším hodnocením je velmi účinnou motivací pro zkvalitňování nabízených služeb, ale také pro jejich zodpovědné využívání.

Nové segmenty

Především v případě služeb nabízí sdílená ekonomika obrovský potenciál pro rozvoj v oborech, které to v komerčním prostoru měly velmi těžké. Ideální ukázkou jsou platformy pro zprostředkování hlídání dětí či domácích mazlíčků.

Zatímco v minulosti existovalo jen velmi omezené množství běžných firem poskytujících tyto služby a jednotlivci se museli spoléhat na běžné inzeráty, dnes je situace přesně opačná. Díky několika velkým platformám je možné takřka ihned nalézt ověřenou chůvu nebo dozor pro psa. Anebo naopak tyto služby začít nabízet jako svůj hlavní zdroj příjmů. Díky technologiím a platformám pro sdílenou ekonomiku je ale možné budovat i koncepty, které by komerčně nemohly fungovat vůbec. Demonstrovat to může aplikace TrustedHousesitters, která spojuje ubytování a hlídání domácích mazlíčků: chcete ubytování zdarma v cizím městě kdekoli po světě? Slibte za to hlídání kočky a nocleh je váš.