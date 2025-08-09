Screenshoty na steroidech. Nástroje, se kterými posunete snímky obrazovky na vyšší level

Vytvoření screenshotu je jednou z běžných funkcí operačních systémů. Ostatně klávesa PrintScreen přibyla na klávesnice už v době MS-DOS. Protože ale neuměl pracovat s bitmapovou grafikou, obsah na obrazovce ukládal v textové podobě. Až ve Windows s grafickým rozhraním dostala klávesa dnešní funkci a přežila všechny verze až dodnes. Ať už šlo o Windows XP, experiment s dlaždicemi ve Windows 8, nebo aktuální Windows 11, ve všech vytvoří snímek obrazovky a uloží jej do schránky, odkud ho můžete použít v libovolném editoru.
Pro pokročilejší práci se screenshoty je potřeba některý z dalších nástrojů – ať už ten systémový, nebo od třetí strany. Vedle Výstřižků ve Windows a nástroje pro screenshoty v macOS jsme tedy vybrali další alternativy, které toho nabízí mnohem víc – od pořízení snímku, anotace, úpravu až po jeho sdílení.
Windows Výstřižky
Součást Windows
Základní funkce anotace
Rozšířená práce s textem
Nevyužívá intuitivní klávesu PrtSc
11 /10
Ve Windows historicky používáme především samotnou klávesu PrtSc pro zachycení celé obrazovky, případně s klávesou Alt pro snímek aktuálního okna. Od verze Windows 10 naštěstí ale existuje i aplikace Výstřižky, která vytváření snímků ve Windows výrazně zjednodušuje a přináší širší možnosti.
Pro její aktivaci slouží klávesová zkratka Win + Shift + S, po jejímž stisknutí se objeví malá nástrojová lišta při horním okraji obrazovky. Přepínat lze mezi režimy zachycení a případně přepnout i na vytváření videa z dění na obrazovce.
Ať už snímek vytvoříte z celé obrazovky, okna, nebo libovolné oblasti výstřižky dále umožní jeho úpravy. Jsou to především nástroje anotace (zvýrazňování, přidávání základních tvarů, volné kreslení). Nechybí samozřejmě možnost screenshot oříznout. V posledních verzích Windows 11 však přibyla i pokročilá práce s textem. Ten je automaticky extrahován díky OCR a nadále jej lze zkopírovat. Nechybí užitečná funkce pro automatické začernění kontaktních údajů ve snímku.