Živě Premium

Screenshoty na steroidech. Nástroje, se kterými posunete snímky obrazovky na vyšší level

Stanislav Janů
9. srpna 2025

Zmáčknout PrintScreen je sice snadné, ale následná práce se snímkem obrazovky vždy vyžaduje otevření některého z editorů. Naštěstí existuje celá řada aplikací pro pořizování a úpravu screenshotů. Vybrali jsme ty nejlepší.

Vytvoření screenshotu je jednou z běžných funkcí operačních systémů. Ostatně klávesa PrintScreen přibyla na klávesnice už v době MS-DOS. Protože ale neuměl pracovat s bitmapovou grafikou, obsah na obrazovce ukládal v textové podobě. Až ve Windows s grafickým rozhraním dostala klávesa dnešní funkci a přežila všechny verze až dodnes. Ať už šlo o Windows XP, experiment s dlaždicemi ve Windows 8, nebo aktuální Windows 11, ve všech vytvoří snímek obrazovky a uloží jej do schránky, odkud ho můžete použít v libovolném editoru.

Pro pokročilejší práci se screenshoty je potřeba některý z dalších nástrojů – ať už ten systémový, nebo od třetí strany. Vedle Výstřižků ve Windows a nástroje pro screenshoty v macOS jsme tedy vybrali další alternativy, které toho nabízí mnohem víc – od pořízení snímku, anotace, úpravu až po jeho sdílení. 

Pokračování 2 / 2

Windows Výstřižky

Plusy
Součást Windows
Základní funkce anotace
Rozšířená práce s textem
Minusy
Nevyužívá intuitivní klávesu PrtSc
11  /10

Ve Windows historicky používáme především samotnou klávesu PrtSc pro zachycení celé obrazovky, případně s klávesou Alt pro snímek aktuálního okna. Od verze Windows 10 naštěstí ale existuje i aplikace Výstřižky, která vytváření snímků ve Windows výrazně zjednodušuje a přináší širší možnosti.

Pro její aktivaci slouží klávesová zkratka Win + Shift + S, po jejímž stisknutí se objeví malá nástrojová lišta při horním okraji obrazovky. Přepínat lze mezi režimy zachycení a případně přepnout i na vytváření videa z dění na obrazovce.

fb9136db-5e92-443d-9f3b-a16f1f0e0dbc

Ať už snímek vytvoříte z celé obrazovky, okna, nebo libovolné oblasti výstřižky dále umožní jeho úpravy. Jsou to především nástroje anotace (zvýrazňování, přidávání základních tvarů, volné kreslení). Nechybí samozřejmě možnost screenshot oříznout. V posledních verzích Windows 11 však přibyla i pokročilá práce s textem. Ten je automaticky extrahován díky OCR a nadále jej lze zkopírovat. Nechybí užitečná funkce pro automatické začernění kontaktních údajů ve snímku.

c9fccc17-83b4-485c-a111-5b6fa9fe7fc0

Pokračování článku patří k prémiovému obsahu pro předplatitele

Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně
Už mám předplatné. Přihlásit se
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud