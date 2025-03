Schvalování čipových investic včetně Onsemi v Bruselu drhne. Firmy i ČR tlačí na nová a rychlejší pravidla

Evropská unie chce ještě více nakopnout investice do čipů a polovodičů. Firmy a organizace v oboru v Bruselu lobbují za vznik druhé verze takzvaného zákona o čipech. Mělo by jít o Chips Act 2.0, jenž by navázal na první verzi, která vešla v platnost v roce 2023 a kterou během svého předsednictví v Radě EU v roce 2022 vyjednala České republika. Také na možné podobě druhého Chips Actu se Česko podílí a chce v něm prosadit podmínky podporující zdejší firmy.

Původní zákon o čipech přišel se sadou legislativních opatření zejména pro výstavbu nových čipových továren. Samotná Evropská komise vyčlenila rozpočet přes tři miliardy eur s tím, že další desítky miliard eur zajišťují členské státy. Ty díky Chips Actu mohou poskytovat velké pobídky. Česká vláda tak například teoreticky může poskytnout více než 10 miliard korun americké firmě Onsemi, aby v Rožnově pod Radhoštěm rozšířila polovodičovou výrobu za zhruba 45 miliard korun.

První Chips Act rozjel také další podobné investice, ve východním Německu například vznikne továrna tchajwanského kolosu TSMC a staví se v Itálii a dalších státech.

Kontroverzní pravidlo