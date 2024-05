Scarlett Johansson žaluje OpenAI kvůli neoprávněnému použití jejího hlasu. Altman ji chtěl kvůli filmu Her

Vyjádření Scarlett Johansson

V září loňského roku jsem dostala nabídku od Sama Altmana, abych namluvila současný systém ChatGPT 4.0. Řekl mi, že má pocit, že můj dabing by mohl překlenout propast mezi technologickými společnostmi a kreativci a pomoci spotřebitelům při epochální změně pro lidstvo a Al. Řekl, že má pocit, že můj hlas bude pro lidi uklidňující.

Po dlouhém zvažování jsem nabídku z osobních důvodů odmítla.

O devět měsíců později si moji přátelé, rodina i široká veřejnost všimli, jak moc se mi podobá nejnovější hlas „Sky“.

Když jsem slyšela ukázku, byla jsem šokovaná, rozzlobená a nevěřila jsem, že by pan Altman usiloval o hlas, který by zněl natolik podobně mému, že by je ani moji nejbližší přátelé nedokázali rozeznat. Pan Altman dokonce naznačil, že ta podobnost byla záměrná, a na Twitteru napsal jediné slovo „her“, což je odkaz na film, ve kterém jsem namluvila hlas chatovacího systému Samantha, který naváže intimní vztah s člověkem.

Dva dny před vydáním demoverze ChatGPT 4.0 pan Altman kontaktoval mého agenta a požádal mě, abych si to rozmyslela. Než jsme se stihli spojit, systém byl na světě.

V důsledku jejich jednání jsem byla nucena najmout právního zástupce, který napsal panu Altmanovi a společnosti OpenAl dva dopisy, v nichž uvedl, co udělali, a požádal je, aby podrobně popsali, jakým způsobem vytvořili hlas „Sky“. Společnost OpenAl pak neochotně souhlasila se stažením hlasu „Sky“.

Domnívám se, že v době, kdy se všichni potýkáme s problematikou deepfakes a ochrany vlastní podoby, vlastní práce a vlastní identity, si tyto otázky zaslouží naprosté vyjasnění. Těším se na řešení v podobě transparentnosti a přijetí příslušných právních předpisů, které pomohou zajistit ochranu práv jednotlivců.“