Satya Nadella u soudu: Za Bing jsme utratili 100 miliard a chtěli ho prodat Applu. Google je hrozba

Evropa má sice dlouholetou tradici v antimonopolním vyšetřování Googlu, firma se nicméně stále častěji dostává do křížku s úřady i doma v USA. Díky tomu jsme se nyní paradoxně dozvěděli hromadu střípků o jeho největším rivalovi.

Americké ministerstvo spravedlnosti v posledních letech hned několikrát zažalovalo Google. Na podzim 2020 kvůli jeho údajnému monopolnímu zneužívání vyhledávače a letos v lednu washingtonské kladivo tvrdě dopadlo na jeho reklamní systém. Jen pro kontext, v Bruselu už rovnou volají po rozdělení firmy na několik částí.

Satya Nadella vypovídal proti Googlu

Pro nás je podstatné to, že americké DOJ chtělo svoji žalobu podpořit svědectvím těch, kteří údajně trpí pod nadvládou Alphabetu, a tak na pomoc povolalo tvůrce malých vyhledávačů, reklamních aukčních systémů a v neposlední řadě také… Microsoft!

Včera tak ve prospěch ministerstva a proti Googlu svědčil i výkonný ředitel softwarového impéria Satya Nadella a široká veřejnost se poprvé dozvěděla některé zajímavé informace. Nadellova výpověď se týkala především Bingu, který podle něj neměl šanci k tomu, aby se stal rovnocenným soupeřem hegemona z Mountain View.

Za vývoj Bingu jsme utratili 100 miliard dolarů

Podle Bloombergu, který měl u soudu svého zpravodaje, Nadella přiznal, že Microsoft za vývoj a propagaci Bingu utratil astronomických 100 miliard amerických dolarů. Jen pro představu, při dnešním kurzu to dělá nějakých 2,3 bilionů korun, což zhruba odpovídá výdajům celého českého státního rozpočtu.

Přesto to bylo k ničemu a „my museli soupeřit s někým, kdo ovládal 97 % trhu,“ doplnil podle Bloombergu Nadella.



Takhle vypadal Bing na svém začátku v roce 2009

Podle právního týmu Alphabetu nicméně úspěch Googlu spočíval především v tom, že investoval do jeho technologického rozvoje mnohem více prostředků. Nadella podle Bloombergu potvrdil, že když se v roce 2007 stala z Googlu v podstatě norma, Microsoft byl 3-5 let pozadu a jeho tým pro vyhledávač byl oproti Googlu poloviční.

Microsoft představil novou značku Bing a vyhledávač v roce 2009 a kdyby tehdy chtěl soupeřit s již zavedeným Googlem – a šance jistě byly –, musela by to pro něj být mnohem větší priorita. Priorita silnější než produkty jako Windows, Office nebo Azure, protože právě tak obrovským pilířem byl vyhledávač pro byznys Googlu. Vždyť skrze něj dodnes vydělává nejvíce peněz.

Google s využitím AI ovládne budoucnost

Zatímco se Microsoft ještě zkraje letošního roku chlubil, že jej spolupráce s OpenAI dostane na poli vyhledávačů opět na výsluní, výpověď před soudem zněla z pochopitelných důvodů trošku jinak.

Podle Nadelly naopak hrozí, že díky AI bude Google ještě silnější a převálcuje konkurenci nejen dnes, ale i zítra. Žaloba proti Googlu je tak prý boj o budoucnost internetu jako takového.



Ovládnutí internetu Googlem je reálně i podle chatbota Google Bard

Internetový hegemon z Mountain View sice skutečně rozvíjí svého Barda, stejně jako Microsoft buduje AI portfolio ve své cloudové infrastruktuře (Azure AI vs. Google Cloud AI a Vertex) a oba konečně usilují také o kanceláře podniků (Microsoft Copilot vs. Google Duet), nicméně byl to Google, který poslední měsíce na poli generativní AI spíše doháněl ostatní a tón udávaly společnosti OpenAI a právě Microsoft.

Chtěli jsme Bing prodat Applu

Na veřejnost se díky výpovědím manažerů firmy dostaly také některé střípky z vyjednávání mezi Microsoftem a Applem, který vyhledávač nakonec poběží na iPhonech a dalších zařízeních z Copertina. Těm dlouhé roky kraloval Google, což chtěl Redmond všemi možnými prostředky narušit a nehledě na okamžitý ekonomický benefit.



Apple Bing v představách autora článku

Okolo roku 2020 tak zvažoval dokonce prodej celého vyhledávače Applu, z čehož nakonec sešlo. Další tajnou zbraní měla být neodolatelná nabídka: Apple bude používat Bing, i když z toho Microsoft nebude vůbec nic mít.

Redmond by tedy platil veškerý provoz sám, no a Apple by si nastavil prakticky libovolné podmínky. Dokonce by si mohl vyhledávač celý přejmenovat.

Apple nás jen využíval, aby zkasíroval Google

Jenže podle Nadelly ze všeho nakonec sešlo, Apple totiž jednání s Microsoftem využíval jen k tomu, aby naopak co nejvíce peněz vytáhl z Googlu za to, že bude moci nabízet svůj vyhledávač na atraktivní mobilní platformě.



Sundar Pichai dojednává byznys s Timem Cookem v představách Midjourney

Mimochodem, jedním z bodů obžaloby má být právě to, že prý Google utrácel až deset miliard ročně za kontroverzní dohody s konkurencí, výrobci telefonů, operátory a dalšími, aby všude ve výchozím stavu běžel právě jeho vyhledávač.

Nutno podotknout, že firma se těmto nařčením pochopitelně brání s tím, že všechny licenční a další smlouvy byly legální. Do sporu se nakonec dostal i Android, jehož základní verze AOSP (Android Open Source Project) je zdarma pod svobodnou licencí a může ji použít naprosto kdokoliv, aniž by se jakkoliv hlásil ke Googlu.

Museli jsme mít Google i na Surface Duo

Speciální dohody ohledně výchozího vyhledávače a dalších produktů se týkají pouze těch výrobců, kteří budou chtít používat i služby Play včetně obchodu s aplikacemi.

Jestli je to fér, nechť rozhodnou jiní, Microsoftu se ale každopádně ústy viceprezidenta pro obchodní rozvoj Jonathana Tintera nelíbilo, že tak ve výchozím stavu běžel Google i na jeho tabletu Surface Duo.



Microsoft Surface Duo a k nelibosti výrobce s vyhledávačem Google

Prémiové zařízení s Androidem a bez služeb Play by totiž bylo v euroatlantickém prostoru prakticky neprodejné a Microsoft neměl po ruce žádný jiný vhodný katalog. Ruku na srdce, dodnes pořádně nefunguje ani ten, který firma nabízí na svém vlastním operačním systému Windows 11.

Nelze než doufat, že soudní spory DOJ vs. Google, ať už dopadnou jakkoliv, přinesou k radosti komunity hromadu dalších podobných odhalení.