Satelity v roli zachránce. Jak komunikovat přes satelity a proč mobilní operátory jen tak nenahradí

Když se před dvěma lety představoval iPhone 14 Pro, jedním z témat byla schopnost satelitní komunikace. Fungovala pouze jednosměrně a pro případy nouze, kdy si v divočině bez mobilního signálu můžete pomocí krátkého průvodce přivolat záchranu. A ostatní výrobci vědí, že když do něčeho kousne Apple, bude to pěkně šťavnatá pochoutka, kterou by mohli podle podobného receptu také ukuchtit. Podívejme se, co se za uplynulé dva roky změnilo, jaké možnosti satelitní komunikace máme nyní a jaké přijdou v dohledné době.



Takhle vypadá satelitní komunikace na iPhonu.

Hned na začátku ale upozorněme na nejdůležitější omezení. Satelitní komunikace není z pohledu pokrytí a dostupnosti všespásná. Problém může představovat hustý les/džungle, hluboká údolí, vysoké skály okolo a kombinace jmenovaného. Analogicky vadí vysoké budovy, ale dokud nedojde k nějaké apokalypse, pak tam, kde jsou budovy, je i mobilní signál.

Další omezení bývá globální: některé systémy nemusejí fungovat všude na světě kvůli absenci dostatku satelitů ve vesmíru. A konečně geopolitické omezení, ne ve všech zemích mohou být funkce dostupné kvůli místní legislativě či dalším skutečnostem. Nelze tedy říci, že satelitní pokrytí budete mít vždy a kdekoli na kulaté Zemi (na té ploché by to bylo jednodušší).

Historie satelitního volání

První umělé družice navrhnul Arthur C. Clarke, kterého svět zná především jako špičkového spisovatele sci-fi povídek a knih. Už ve čtyřicátých létech navrhnul vypuštění tří satelitů obíhajících Zemi ve výšce 35 768 kilometrů na geostacionární pozici. To znamená, že jsou vůči Zemi stále na stejném místě, díky čemuž není potřeba měnit směr pozemních parabol.

První družice schopná oboustranné komunikace ale nebyla na tak vzdálené orbitě. Tým Bellových laboratoří vyvinul družici Telstar 1, kterou NASA vynesla 10. června 1962. Hlavním úkolem družice byl přenos živého televizního vysílání mezi Evropou a Severní Amerikou, přenesla však i první telefonní hovor, který se mimochodem uskutečnil mezi tehdejším šéfem AT&T Frederickem Kappelem a americkým prezidentem.

Na základě těchto úspěchů bylo v roce 1964 vytvořeno konsorcium zvané Intelsat, založené 11 zeměmi (kuriózně včetně Vatikánu). Koncem šedesátých let byly ve vesmíru čtyři satelity poskytující přenos mezi Evropou a Amerikou a pokrývající Pacifický a Indický oceán. Samozřejmě ale nešlo o komunikaci mezi mobilními zařízeními v terénu. Vždyť ještě neexistovaly ani běžné mobilní telefony využívající pozemní stanice.

Iridium a spolupráce s Garminem

Skutečně mobilní satelitní volání spustila společnost Iridium 1. listopadu 1998, avšak už o necelý rok později vyhlásila služba bankrot. Ohromné počáteční náklady na vypuštění 77 satelitů se promítly do extrémní ceny služby, ke kterým se přidala špatná manažerská rozhodnutí. Jedním z problémů byl špatný návrh – celá síť mohla fungovat až ve chvíli, kdy byly v kosmu všechny plánované satelity s kompletním pokrytím Země. Ačkoli bylo uvažováno o tom, že satelity shoří v atmosféře, nakonec do projektu vstoupila vláda a Iridium zachránila nemalou finanční injekcí.