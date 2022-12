Satelitní internet Starlink má přes milion zákazníků. Na orbitě krouží už více než tři tisíce družic

Společnost SpaceX v pondělí 19. prosince oznámila, že počet aktivních předplatitelů její služby satelitního internetového připojení Starlink překonal hranici jednoho milionu. „Děkujeme všem zákazníkům a členům týmu Starlink, kteří se podíleli na dosažení tohoto milníku.“ uvedla na sociální síti Twitter.

Ačkoli to nepochybně má znít působivě, vysoký počet předplatitelů Starlinku nemusí být pro jeho stávající zákazníky dobrou zprávou. Podle zářijové statistiky firmy Ookla, která provozuje stránku pro měření rychlosti internetového připojení SpeedTest, se medián rychlosti stahování u Starlinku od druhého čtvrtletí roku 2021 meziročně snížil ve všech zemích, které tato služba sleduje.

Milion zákazníků Starlinku

SpaceX chce do konce roku začít vypouštět satelity druhé generace Starlinku, což by mohlo pomoci s jejich vytížením. Nepochybně to také způsobí ještě větší starosti astronomům, kteří se již nyní obávají vizuálního znečištění noční oblohy způsobeného mnoha satelity. SpaceX má v současné době na oběžné dráze přes 3 000 satelitů, přičemž celkem jich plánuje vynést 42 tisíc.

SpaceX otevřela službu internetového připojení přes satelity pro veřejnost v roce 2020. O několik měsíců později v roce 2021 spustila možnost objednávek. Od té doby rychle buduje svou satelitní konstelaci téměř neustálým přidáváním družic, které na oběžnou dráhu vynášejí rakety Falcon 9.

Starlink v současnosti poskytuje přístup k internetu ve 45 zemích. Jedním z cílů je spuštění globální mobilní telefonní služby, které bychom se měli dočkat po roce 2023. SpaceX očekává do roku 2025 příjmy ze satelitní konstelace ve výši více než 30 miliard dolarů, zatímco příjmy z jejího podnikání v oblasti vynášení družic by měly ve stejném roce dosáhnout 5 miliard dolarů

Úsporné vynášení satelitů

Vytvoření satelitní konstelace vyžaduje značné investice, které zahrnují náklady na starty raket, výrobu družic a jejich vybavení. K nim se přidávají náklady na provoz samotné sítě, sestávající z rozsáhlé pozemní i vesmírné infrastruktury.

Značné úspory firma dosahuje tím, že po řízeném návratu na Zemi opakovaně využívá nosné stupně svých raket. Například zatím poslední start, při kterém bylo vyneseno na oběžnou dráhu dalších 54 družic, se uskutečnil prostřednictvím rakety Falcon 9, která letěla již patnáctkrát. Další úsporu přináší sériová výroba satelitů.

V únoru registroval Starlink 250 000 předplatitelů, přičemž v průběhu roku toto číslo soustavně rostlo i díky snížení cen v některých regionech. V září viceprezident SpaceX Jonathan Hofeller prozradil, že jeho firma poskytuje své služby již 700 000 předplatitelům. Během pouhých tří měsíců pak toto číslo narostlo o dalších více než 300 tisíc.