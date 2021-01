Samsung začne chrtit notebookové OLEDy už za dva měsíce. Budou mít 14" a 90 Hz

Korejská společnost se v průběhu CESu několikrát vyjadřovala k tomu, že chystá OLED panely pro notebooky. Jednou komentovala, že se zaměří na úhlopříčky mezi 13,3 a 16 palci, pak zase, že jí technologie umožní pod displej schovat webkameru. Až teď ale řekla něco bližší ke skutečné dostupnosti.

Divize Samsung Display odstartuje velkovýrobu OLEDů během března 2021. Jako první začnou z linek sjíždět 14" obrazovky s obnovovací frekvencí 90 Hz. Firma nicméně nerpozradila, jestli už má nasmlouvané nějaké OEM výrobce či zdali tyto panely využije sesterská společnost Samsung Electronics.

Ve zprávě se ale chlubí, že 90Hz OLED se co do rychlosti rovná 120Hz LCD. Při jeho měřeních prý rychle se pohybující auto na OLEDu zanechalo stopu dlouhou 0,9mm, u LCD to bylo 1 mm. Kromě toho má OLED lepší kontrast, rovnoměrné podsvícení a dokonalou černou. K retenci obrazu se však firma nevyjadřuje, přestože ještě nedávno Samsung dělal antikampaň proti vypalujícím se OLEDům od konkurenčního LG.