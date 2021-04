Samsung odhalí nejvýkonnější Galaxy. Tentokrát to nebude mobil...

Po představení nových telefonů řad Galaxy S21, A52 a A72 na začátku roku připravuje Samsung další akci Galaxy Unpacked. Je naplánovaná na středu 28. dubna a hlavním bodem je uvedení „nejvýkonnějšího zařízení Galaxy“.

Co chce Samsung prezentovat? Úniky naznačují, že by se mohlo jednat o notebooky – Galaxy Book Pro a Galaxy Book Pro 360. Naopak nečekáme, že by tentokrát Korejci uvedli nějaké telefony.

Dubnový Samsung Unpacked

Reklamní spot ukazuje dodávku kurýrní služby přepravující balíček. Když projíždí ulicemi velkoměsta, dějí se divné věci – rozsvěcují se světla, zvyšuje se výkon spotřebičů, spouštějí se alarmy zaparkovaných aut. Krabice, ze které svítí modré světlo, nakonec přijede až k adresátovi.

...na rozbalení si včak budeme muset počkat:

Ze snímků nevalné kvality, publikovaných certifikační autoritou, nelze vyčíst prakticky žádné hardwarové parametry. Dle klávesy Windows lze předpokládat, že půjde o notebooky s Windows 10. Notebookovou teorii podporuje i fakt, že současné modely jsou už z roku 2019 a pohání je (z dnešního pohledu) zastaralé procesory Intel desáté generace.

Úniky naznačily, že obě zařízení budou mít buď 13,3", nebo 15,6" dotykovou obrazovku typu OLED s podporou S-Pen a minimalistickými rámečky. V případě modelu Galaxy Book Pro 360 bude možné displejem otáčet o 360 stupňů. Očekává se, že Galaxy Book Pro bude k dispozici v černé a bílé barvě, zatímco Galaxy Book Pro 360 přijde v námořnické modré a zlaté.

Srdcem obou notebooků budou (přinejmenším v nejvyšší konfiguraci) procesory Intel Core i7 jedenácté generace, což by z nich skutečně činilo „nejvýkonnější zařízení Galaxy“, jak slibuje slogan. Očekávat můžeme také grafiku Intel Iris Xe, či Nvidia MX450 a volitelnou podporu mobilní konektivity (LTE, možná i 5G).

Čtvrtá letošní akce Samsung Unpacked se bude odehrávat pouze virtuálně. Zapište si do diářů 28. dubna a v 16:00 našeho času sledujte stream na YouTube Samsungu, případně oficiální stránky Samsung.com.