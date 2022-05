Samsung v červnu přestane vyrábět LCD. Soustředí se na QD OLED a microLED

Plán ukončit výrobu LCD měl Samsung Display na stole již před dvěma lety, ale nakonec od něj kvůli covidu odstoupil. Lockdowny, zavřené školy i kanceláře vrátily lidi k domácím počítačům, takže rostly prodeje notebooků a také monitorů. A korejská společnost si tuto příležitost nechtěla nechat uniknout.

Podle listu The Korea Times tak definitivní tečka nastane až letos, a to ještě o půl roku dříve, než bylo v plánu. Samsung prý totiž s obnovenou výrobou počítal minimálně do konce letošního roku, ale nakonec poslední LCD sjede z jeho linek během června.

Důvodem není jen pokles zájmu o technologii tekutých krystalů ve prospěch (an)organických diod, ale také fakt, že na LCD už jsou dnes jiní experti, kteří dokážou panely vyrábět levněji a ve větším objemu. A od nich si Samsung může panely pro levnější monitory a televizory outsourcovat.

Analytici z Omdie odhadují, že třetinu dodávek LCD má na svědomí čínská společnost BOE, přes deset procent trhu mají i její tamní rivalové CSOT (TCL) a HKC. Obdobný podíl mají také tchajwanské společnosti AUO a Innolux nebo korejský LG Display. Samsung už dávno hraje druhé housle.

U velkoformátových displejů se teď soustředí na technologii QD OLED, budoucnost ale patří microLED.