Samsung už básní o 6G. Nová generace sítí přinese rychlosti až 1 Tb/s

V Česku i ve světě startují mobilní sítě páté generace, takže se už logicky musí myslet na to, co přijde po nich. Mezinárodní telekomunikační unie by měla svou vizi 6G popsat v příštím roce, Samsung už o ní básní nyní.

Korejci od 6G očekávají další skokové nárůsty všech vlastností. Teoretická propustnost by měla dosáhnout až 1 Tb/s, dvacetinásobek dnešních hodnot. Latence se prý posun o řád níž na 100 μs. Na dvojnásobek stoupnou spektrální i energetická účinnost. Spolehlivost a kapacita sítí vzrostou desetkrát.

K dosažení takových hodnot ovšem bude třeba „ochočit“ terahertzová pásma, která mají dostatečnou šířku. To si žádá zcela novou elektroniku a složitější antény z různých metamateriálů. Se signálem se navíc bude muset experimentovat, aby jej nepohlcovaly molekuly kyslíku a vody. Síť vysílačů se ještě více zahustí.

Podle Samsungu to přinese řadu výhod, nad kterými se dnes ale můžeme spíše pousmát. Vyšší rychlost a nižší latence mají pomoci virtuálním a rozšířeným realitám nové generace, které budou pracovat s až 16K obrazem. Běžně se prý budou používat detailní 3D hologramy. Díky husté síti vysílačů s přímou viditelností se také zpřesní navigace až pod 1 cm.

Kdy by potenciální 6G sítě měly přijít? Samsung odhaduje, že pokud vývoj půjde hladce, prvního komerčního využití se dočkáme mezi lety 2028 a 2030.