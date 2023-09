Samsung své nejrychlejší SSD přináší i v 4TB kapacitě. Cena je rozumně nízká

Samsung představil 4TB verzi svých SSD řady 990 Pro NVMe PCIe 4.0 s volitelným chladičem určenou pro hráče a tvůrce obsahu. Nový model slibuje „nejrychlejší náhodné čtení mezi běžnými SSD s rozhraním PCIe 4.0 na trhu“ spolu s vyšší rychlostí čtení/zápisu, lepší energetickou účinností a delší životností.

Čtyřterový Samsung SSD 990 Pro bude k dispozici ve variantě s chladičem i bez něj a dle výrobce má mít tenké tělo, které se vejde i do ultratenkého notebooku nebo herní konzole. Díky vlastním čipům V-NAND osmé generace, rozhraní PCIe 4.0 a vylepšenému řadiči dosahuje rychlosti čtení až 7 450 MB/s a zápisu 6 900 MB/s, což je nejlepší hodnota ve své třídě (a stejná jako u 1TB a 2TB verze).

Samsung SSD 990 Pro 4 TB

Rychlost operací s náhodným přístupem je rovněž shodná s menšími verzemi, a to 1 600 000 IOPS při čtení a 1 550 000 IOPS při zápisu. Životnost se však díky vyšší kapacitě zdvojnásobuje z 1 200 zapsaných terabajtů na 2 400 zapsaných terabajtů. Má také dvojnásobnou velikost vyrovnávací paměti – tedy 4 GB.

U špičkových her, které podporují nejnovější technologie načítání dat, může řada 990 Pro pomoci snížit prodlevy a umožnit uživatelům vychutnat si herní zážitky v reálném čase s trvale vysokou snímkovací frekvencí. Hráči tak získají nepřerušované herní seance a pohlcující zážitek.

Ačkoli není tak rychlý jako nejnovější PCIe 5.0 NVMe SSD (které dosahují rychlosti čtení 11 700 MB/s a zápisu 9 500 MB/s), patří 990 Pro k nejrychlejším modelům pro PCIe 4.0. Dle výrobce je také o 50 % úspornější než předchozí model 980 Pro. Díky tomu je ideální nejen pro rozšiřování počítačů, ale i herních konzolí, jako je PlayStation 5 od Sony.

Zaměřeno na výkon

„Řada 990 Pro, která nabízí bleskovou rychlost a maximální energetickou účinnost, je optimalizována pro obrovské objemy dat, jako je práce s 3D/4K grafikou, analýza dat a nejnáročnější hry, a je tak ideálním SSD pro dnešní počítače, notebooky, herní konzole a výpočetní systémy,“ uvádí firma v tiskové zprávě.

„Uvědomujeme si, že lidé potřebují více inovativních možností ukládání dat pro své každodenní potřeby – ať už stahují hry o velikosti více než 100 GB nebo přistupují k obsahu ve vysokém rozlišení, který zobrazuje nádherně živé detaily, řada Samsung 990 PRO 4TB představuje dokonalé řešení, které umožňuje ukládat ještě více her a obsahu, aniž by to bylo na úkor rychlosti stahování nebo nahrávání,“ řekl senior ředitel marketingu paměťových produktů Samsungu Jose Hernandez.

Prodeje Samsungu SSD 990 Pro s kapacitou 4 TB začnou v říjnu. Novinka bude dostupná v oficiálním e-shopu a u „vybraných prodejců“. Z českých e-shopů už ho již má v nabídce například CZC, které chce za verzi bez chladiče 6 999 Kč a za variantu s chladičem zaplatíte 500 Kč navíc. V tuto chvíli však není znám přesný termín zahájení prodejů.

Nejoblíbenější SSD

Další oblíbená SSD