Samsung rozjel sériovou výrobu nejpokročilejších pamětí DDR5

Jak loni slíbil, tak letos plní. Korejský výrobce včera oznámil, že nová linka produkující čipy DDR5 již běží naplno. Uspokojí tím poptávku budoucích serverů a superpočítačů, které je začnou používat. O nasazení v klasických desktopech nebo noteboocích zatím firma nemluví.

Samsung pro DDR5 využívá čtvrtou generaci „10nm-class“ procesu, který ještě loni označoval jako 1a (po 1x, 1y a 1z). V aktuální zprávě už o něm píše jako o 14nm. To se ale nevylučuje, za 10nm třídu považuje vše o 19 do 10 nanometrů. Korejci pro paměti využijí i pět EUV vrstev, tento ty litografie přitom u logických čipů používali až u 7nm linek a pokročilejších.

Díky vylepšenému procesu dokázal Samsung mezigeneračně zvýšit denzitu o 20 % a zároveň snížit spotřebu, rovněž o 20 %. Nové paměti tak nabídnou vyšší kapacitu a budou úspornější. Samsung chce na tomto procesu vyrábět DDR5 s frekvencí až 7200 MHz.

Firma také v oznámení říká, že chce zvýšit kapacitu čipů na 24 Gb, takže první verze zřejmě nabídnou klasických 16 Gb. Větší kapacity by umožnily vyrábět moduly o netradičních velikostech, které by vyplnili mezery v nabídce. Vedle modulů o kapacitách 8, 16, 32, 64… GB by mohly stát ty s 12, 24, 48, 96 GB a jejich násobcích.

DDR5 už vyrábí i SK Hynix: