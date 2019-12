Samsung prozatím vzdává boj s Googlem a Siri. Bixby končí, firma ale chystá nového asistenta

Hlasový asistent Bixby měl krušný start a zřejmě ho čeká brzký konec. V telefonech os Samsungu se příliš neuchytil a tak jej čeká brzký konec. Firma ale chystá nástupce – nového asistenta Neon. Detaily se dozvíme již za pár dní na veletrhu CES 2020 v Las Vegas.

Postupný ústup ze scény naznačuje aktualizace domovské obrazovky Bixby Home u Galaxy S10 a Galaxy Note10, které byly aktualizovány na Android 10. Update Bixby Home totiž přejmenovává aplikaci na Samsung Daily. Postupně tak mizí jakékoliv zmínky o asistentovi Bixby. Toho by ale měl právě nahradit nově chystaný Neon, za kterým stojí oddělení Samsung Technology & Adavanced Research.

Hlasový asistent má svůj web, kde běží odpočet do představení na CES 7. ledna v 9:00 našeho času. Neon už má i Twitter, kam přibývají zatím nic neříkající videa a fotografie s popisem „Have you ever met an artificial“? Nic konkrétního o hlasovém asistentovi zatím nevíme.

Nahrazení Bixbyho ale není až takovým překvapením. Byť některé modely telefonů od Samsungu mají přímo hardwarové tlačítko pro vyvolání asistenta, většina uživatelů jej buď nevyužívá, či si jeho funkci změnila pro své potřeby. Trhu tak stále dominuje hlavně Siri a Google Asistent, týká se to ale převážně zahraničí – žádný z velkých hlasových asistentů není dostupný v češtině. A jak to vypadá dle propagačních materiálů Samsungu, změna nepřijde ani s Neonem.