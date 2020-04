Samsung představil ekologické balení elektroniky: z krabice od televize postavíte třeba domeček pro kočku

Samsung představil nový ekologický způsob balení svých televizorů řady Lifestyle. Cílem jeho snahy je snížení ekologické stopy, takže obal, který se dříve vyhazoval, nyní najde nové možnosti praktického využití. Zákazníci si z něj budou moci svépomocí postavit například domeček pro kočku nebo stojánek na časopisy.

„Spotřebitelé s větší pravděpodobností nakoupí od značky, která sdílí podobné principy a hodnoty jako oni. Věříme, že díky našemu ekologickému balení můžeme našim zákazníkům poskytnout novou zkušenost, která zdůrazňuje životní prostředí jako důležitý způsob, jak se vyjádřit,“ uvedl výkonný viceprezident Kangwook Chun.

Krabici nevyhazujte, ale stavte si!

Nové balení je vyrobeno z vlnité lepenky šetrné k životnímu prostředí. Bude použito pro televizory The Serif, The Frame a The Sero a je navrženo tak, aby zákazníkům umožnilo snadnou recyklaci formou opětovného praktického použití. Výrobce nijak nespecifikuje, čím je karton šetrnější k životnímu prostředí, ale pravděpodobně bude obsahovat vyšší procento recyklovaných materiálů.

Na obou stranách obalu je perforace a značky, podle kterých zákazníci krabici rozřežou do potřebných tvarů. Následně z nich budou schopni dle jednoduchého návodu postavit malý stoleček, stojánek na časopisy nebo domeček pro kočky.

Pochopitelně nebude chybět „ekologická uživatelská příručka“, kterou si uživatelé stáhnou do telefonu či tabletu po naskenování QR kódu z krabice. V návodu najdou podrobné pokyny ke stavbě kýženého produktu. Samsung stavění z krabic prezentuje jako jejich „kreativní opětovné použití“.

Vymyslete další produkty z krabice!

Tím ale možnosti využití krabic od televizí zdaleka nekončí. Samsung ve spolupráci s časopisem o životním stylu Dezeen pořádá od 6. dubna celosvětovou soutěž, do které mohou lidé posílat své nápady na využití prázdných krabic. Nejunikátnější a nejpraktičtější návrhy budou uvedeny v manuálu Samsungu.