Samsung potají vyměnil čipy v SSD 970 Evo Plus. Je dvakrát pomalejší než původní verze

Při nákupu moderních hardwarových komponent je nutné být stále ostražitý a informovaný. Společnosti se snaží ušetřit, kde se dá. Po nedávné aféře s SMR u pevných disků, kauze s různými druhy stejného SSD u Adaty či výměny čipů z TLC na QLC u Crucialu a WD se objevil problém i u Samsungu.

Nebezpečí se týká zatím jednoho konkrétního modelu SSD – 970 Evo Plus. Čínský youtuber 潮玩客 se totiž dostal k nejnovějšímu kousku tohoto modelu a zjistil, že obsahuje jiný typ řadiče než stejně označený model 970 Evo Plus z minulého roku. A jak poznáte rozdíl? Jako zákazník nijak, protože to jde jen podle kódu, který se nachází přímo na SSD, na krabičce ho nenajdete.

Dle zjištění webu Arstechnica měla původní verze označení MZVLB1T0HBLR a nová má MZVL21T0HBLU. Zatímco původní všude recenzovaný model má rychlost zápisu přes 1,6 GB/s, nový model zvládne jen 830 MB/s. Problém je, že to na první pohled ani jednoduchý test nepozná asi ani běžný recenzent, i kdyby ho testoval v současnosti. Třeba při standardním nastavení populárního programu CrystalDiskMark lze naměřit srovnatelné hodnoty jako u starší verze.

Skutečnou pravdu zjistíte vlastně jen v reálném provozu, protože jednoduché testy bývají nastavené jen na malou kapacitu, na které se měří – třeba jen 1 GB. A to se pohodlně vejde do SLC cache. Jakmile jde o větší soubory nebo větší množství menších souborů, změna se po naplnění SLC cache projeví okamžitě.

Po dosažení této hranice si starší verze zachovala dvě třetiny rychlosti přenosu dat, avšak nová verze se s rychlostí propadne na jednu třetinu rychlosti s SLC cache. Nejhorší je, že se to přitom týká právě reálného používání a nikoli nějakého syntetického testování – například při kopírování dat a zapisování.

Samsung nahradil původní výkonný a nejspíše i trochu dražší řadič Phoenix nějakým levnějším od společnosti Elpis. Původní čipy TLC ale zůstaly, takže se nezměnila výdrž SSD.

Uvidíme, jak se s touto aférou Samsung popere a co na to řeknou úřady na ochranu zákazníků.