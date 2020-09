Samsung odhalil novou generaci SSD 980 Pro s rychlostí až 7 GB/s

Samsung konečně představil již dlouho očekávanou letošní novinku - další generaci nejvýkonnějších SSD pro koncová zařízení, která už používají dvakrát rychlejší sběrnici PCI Express 4.0

Samsung 980 Pro je SSD pro náročnější uživatele, kteří si potrpí na maximální rychlost, ale zároveň vyžadují i zvýšenou výdrž. Podobně jako u minulých generací lze očekávat, že Samsung představí i levnější verzi Evo s nižší výdrží a mírně nižším výkonem.

V tomto případě se největší model pyšní rychlostí 7 GB/s při sekvenčním čtení a 5 GB/s při sekvenčním zápisu. Je to pochopitelně možné díky podpoře sběrnice PCI Express a novému výkonnějšímu řadiči. Jako cache slouží 1GB paměť LPDDR4.

Pro běžnou práci v podobě spouštění aplikací nebo hraní her je ale důležitější rychlost náhodného přístupu, která je rovněž vysoká – milion IOPS při čtení a u zápisu však jen 60 tisíc IOPS. To by u běžného uživatele neměl být takový problém, protože poměr čtení je vždy výrazně vyšší.

Samsung u tohoto M.2 (2280) modelu používá čipy 3D NAND flash TLC (tři bity na buňku) a k dispozici bude v 250GB, 500GB a 1TB verzi. Vysoký výkon znamená i vysokou spotřebu, která je až 8,9 W a v průměru kolem 6,2 W.

Záruka činí 5 let nebo 600 TB, respektive 300 TB zapsaných dat u 1TB a 500GB modelu. Ceny zatím nebyly zveřejněné.