Samsung má stále problémy s 5nm technologií výroby. Nedaří se mu zlepšovat výtěžnost

TSMC už začalo hromadně vyrábět 5nm čipy, které se jako první objeví v nových iPhone už na podzim a pravděpodobně i v dalších zařízeních od Applu. Velkým konkurentem TSMC je Samsung, který je sice mírně pozadu z pohledu technologie výroby, ale dle nových informací se trochu trápí s novým přechodem.

Podle informací Digitimes totiž Samsung stále ještě bojuje s optimalizací 5nm výroby pomocí EUV. Výtěžnost je stále nízká a nepoužitelná pro hromadnou výrobu. Pokud by se Samsungu nepodařilo problém včas vyřešit, mohl by to být vážný problém, který by ohrozil i jeho odběratele, mezi které patří i velké technologické firmy.

Týkalo by se to totiž například i Qualcommu, který si u Samsungu nechává vyrobit nejnovější 5G modemy určené třeba i do zmíněného iPhonu. TSMC už přitom staví továrnu na 3nm čipy, které by měl začít vyrábět v roce 2022/2023. Samsung již dříve oznámil, že z původního plánu nejspíše zruší 4nm výrobu a rovněž se rovnou vrhne na 3nm technologii, aby mohl lépe konkurovat TSMC.