Samsung má do dvou měsíců uvést extrémně rychlé SSD 980 Pro s podporou PCI Express 4.0

Výkonných SSD, která by dokázala využít zvýšené propustnost sběrnice PCI Express 4.0, je stále pomálu. Již brzy se ale dočkáme modelu od jednoho z nejlepších v tomto segmentu – Samsungu.

Podle neoficiálních informací leakera Ice Universe totiž Samsung chystá na konci léta představit nový NVMe SSD pro slot M.2, který už bude využívat PCI Express 4.0.

Mělo by jít o model 980 Pro, který by měl nabídnout sekvenční rychlost čtení až 6,5 GB/s a zápisu pak až 5 GB/s. V porovnání se současnou generací je to tedy přibližně dvojnásobné zrychlení na obou frontách. Důležitou otázkou ale pochopitelně je, jak na tom budou IOPS, které jsou pro běžné použití (aplikace, hry, systém) mnohem důležitější a hrají roli v rychlosti zpracování spousty menších souborů.

Lze rovněž očekávat, že Samsung přichystá i levnější verzi EVO, která se zaměřuje na běžné uživatele a má nižší výdrž. Při normálním užívání to přitom není problém, protože vše se odvíjí od množství zapsaných dat.

Pokud by se Samsungu podařilo doručit 980 Pro s těmito rychlostmi, bude patřit mezi nejrychlejší na trhu. Současné modely pro PCI Express 4.0 totiž mají rychlost kolem 5 GB/s při čtení a 4 GB/s u zápisu.

Zvýšení popularity SSD s PCI Express 4.0 by mělo začít s prodejem levnějších základních desek s čipsetem AMD B550. To podpoří i nová vlna desktopových procesorů AMD Ryzen 4000 s architekturou Zen 3.